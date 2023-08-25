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KPSS A GRUBU BRANŞ BAZINDA SIRALAMA 2023 | ÖSYM KPSS A Grubu, Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT branş sıralaması

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS A Grubu sınavının ardından sonuçları bekleyen adaylar, bir yandan da sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamalarını araştırmaya başladı. Binlerce adayın birbiriyle yarıştığı sınavda devlet kadrosuna girmek isteyenlerin arama motorlarında araştırdığı 'KPSS A Grubu branş bazında sıralama 2023, ÖSYM KPSS A Grubu, Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT branş sıralaması' konularını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 11:30 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 11:50
KPSS A GRUBU BRANŞ BAZINDA SIRALAMA 2023 | ÖSYM KPSS A Grubu, Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT branş sıralaması

KPSS A GRUBU BRANŞ BAZINDA SIRALAMA 2023 | Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda ÖSYM'nin düzenlediği A Grubu'na katılan adaylar, branş bazında sıralamalarını öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Adayların, kendileri ile aynı alanda sınava giren rakipleri arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren branş bazında sıralamalar hakkında arama motorlarında araştırılan 'KPSS A Grubu branş bazında sıralama 2023, ÖSYM KPSS A Grubu, Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT branş sıralaması' konularını sizler için derledik. İşte detaylar...

ÖSYM KPSS A GRUBU, LİSANS, ALAN BİLGİSİ, ÖABT BRANŞ SIRALAMASI

2023 Kamu Personel Seçme Sınavına (2023-KPSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları henüz belli oldmadı. Sıralamalar belli olduğunda ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılacaktır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

ÖSYM tarafından yayımlanan Branş Bazında Sıralama Hakkında Teknik Açıklamayı okumak için TIKLAYIN

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