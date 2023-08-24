Haberler Haberler EN DÜŞÜK MEMUR, EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? | 2023 Temmuz zammı ne kadar olacak? Kalem kalem en düşük maaş hesaplaması

EN DÜŞÜK MEMUR, EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? | 2023 Temmuz zammı ne kadar olacak? Kalem kalem en düşük maaş hesaplaması

Memur ve emeklilere yapılacak Temmuz ara zammı için nefesler tutuldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkayacağı 6 aylık enflasyon verisinin yanı sıra refah payı da ekleneceği tahmin edilen memur ve emekli maaşları hakkında araştırılan 'En düşük memur, emekli maaşı ne kadar olacak? 2023 Temmuz zammı ne kadar olacak? Kalem kalem en düşük maaş hesaplaması' konularını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 10:03 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 14:17
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
EN DÜŞÜK MEMUR, EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? | 2023 Temmuz zammı ne kadar olacak? Kalem kalem en düşük maaş hesaplaması

Temmuz ara zammı için emekli ve memurların bekleyişi sürüyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 34 oranındaki zammın ardından ülkede çalışanlara verilen en düşük maaş, net 11 bin 402 TL'ye yükseldi. TÜİK'in 5 aylık enflasyon verilerini açıklamasıyla Haziran ayına ilişkin enflasyon verisi de beklenirken maaş zamlarında refah payının da devreye sokulması bekleniyor. Peki en düşük memur, emekli maaşı ne kadar olacak? 2023 Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte kalem kalem en düşük maaş hesaplaması...

EN DÜŞÜK MEMUR, EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerimizin maaş ve ikramiyesini bayram öncesi yaparak hayır duasını aldık. Memur maaş düzenlemesini bayram sonrası hızlıca gündemimize alacaK, Meclis'e sunacağız." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamada, memur ve emekli maaş zammının temmuz ayında Meclis'ten geçeceği, en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı belirtildi. Konuya ilişkin bir açıklama da Bşakan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. "En düşük memur maaşını 22 bin TL seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz. Temmuz ayına kadar çalışmaları tamamlayacağız. Birinci dereceye inen ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini de temin edeceğiz." açıklamasında bulunan Erdoğan'ın bu konuşmasıyla, maaş zammında refah payı ve ek destek ihtimali daha da güçlendi.

2023 TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Bu yıl memur maaşlarında enflasyon farkının yanı sıra refah payı da ekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Temmuz ayında Meclis'ten geçmesi beklenen memur ve emekli maaş zammını duyurdu. En düşük memur maaşı net 22 bin lira olacak. Temmuz'dan itibaren hiçbir memurun maaşı 22 bin liranın altında kalmayacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 6 aylık enflasyon verileri belirleyici olacak. 2023'ün ikinci yarısında görevdeki memurlar ve emekliler, maaşlarını %6 zamlı alacak. Ayrıca, 2023'ün Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon %8'i aşarsa, aradaki fark maaşlara eklenerek zam yapılacak. Memur zam çalışmaları henüz tamamlanmadı. Haziran ayındaki enflasyon ve refah payı eklemesiyle yeni maaşlar belirlenecek.

Kademeli zam formülü nedir? Devamını Oku BUNU DA OKU

TÜİK'in Mayıs enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından 5 aylık emekli ve memur zam oranı netlik kazandı. Aralık ayında 1128,45 olan TÜFE endeksi, 1300,60 seviyesine yükseldi. Böylelikle 5 aylık enflasyon oranı ve SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,26 oldu. Enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise 13,13 oldu. Buna göre;

💰 5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,26

💰 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26

💰 Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

💰 Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

💰 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26

💰 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26

KALEM KALEM EN DÜŞÜK MAAŞ HESAPLAMASI

5 aylık enflasyon farkı sonucunda memur ve memur emeklilerine %13,26 zam yapıldığı görülüyor. Tahminlere göre refah payı düşünülerek %45 zam beklentisi bulunuyor. Memur maaşlarındaki enflasyon farkı, ocak ayında yapılan %8'lik toplu sözleşme zamı üzerinden hesaplanacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ise enflasyon oranında zam yapılacak. Şu anda en düşük memur maaşı 12.632 TL seviyesinde bulunuyor. Bu tutarın 22.000 TL'ye yükseltilmesi durumunda en düşük memur maaşında %74'lük bir zam gerçekleşmiş olacak.

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, en düşük memur aylığının %94'lük bir artışla 22.026 TL'ye çıkacağını belirtti. Diğer memurların maaş artışının, görevlerine, unvanlarına, derecelerine ve diğer mesleki kariyer kriterlerine göre kademeli olarak gerçekleşeceğini belirten Karakaş, açıklamalarında şu hesaplamayı kullandı:

BEKÇİ

"Bir bekçinin mevcut maaşı 15.170 TL'dir. Bu durumda en düşük memur maaşı 22.000 TL olduğunda bir bekçinin maaşı 27.579 TL'ye kadar yükselecektir."

HEMŞİRE

"Bir hemşirenin maaşı şu anda 16.900 TL iken, bu zamlarla birlikte 30.000 TL'yi aşacağı söylenebilir."

POLİS

"Polisler için ise şu anda bir polis maaşı yaklaşık olarak 19.000 TL civarındadır.

Elbette bu rakamlar aile payı ve çocuk yardımına göre değişiklik gösterebilir. Hesaplamalarımıza göre polis maaşı 19.130 TL olduğunda 33.000 TL'yi aşacak şekilde artış gösterecektir."

DİĞER
Afrodit Banu Alkan'ın son haline yorum yağdı "Kylie Jenner halt etmiş" Sosyal medyayı salladı
Son dakika: Cumhur İttifakı büyükşehir adaylarını ne zaman açıklayacak? Başkan Erdoğan tarih verdi
G.Saray'da şok sakatlık!
G.Saray'dan dev harekat! Satılabilirler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TSK PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2023 | TSK KPSS'siz personel alımı başvuru şartları, son başvuru tarihi
1 OCAK HASTANELER AÇIK MI 2023? | 1 Ocak sağlık ocağı, ASM'ler, eczaneler açık mı?
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Spor Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız CANLI İZLE!
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor CANLI YAYIN!
📺 tv8 CANLI İZLE | tv8 İZLE kesintisiz HD CANLI YAYIN
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray - F. Karagümrük maçının biletleri satışta! G.Saray - F. Karagümrük maçının biletleri satışta! 15:22
Hakeme saldıran antrenör görevden alındı! Hakeme saldıran antrenör görevden alındı! 15:13
G.Saray'a Partey müjdesi! G.Saray'a Partey müjdesi! 15:11
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Ghezzal'a talip var! Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Ghezzal'a talip var! 15:09
G.Saray'da şok sakatlık! G.Saray'da şok sakatlık! 14:44
F.Bahçe'de Kayseri mesaisi başladı! F.Bahçe'de Kayseri mesaisi başladı! 14:10
Daha Eski
Yusuf Yazıcı'ya büyük şok! Yusuf Yazıcı'ya büyük şok! 13:54
Fenerbahçe Beko'dan Jasikevicius paylaşımı! Fenerbahçe Beko'dan Jasikevicius paylaşımı! 13:22
Altay'da Efe Sarıkaya krizi! PSG'nin radarında... Altay'da Efe Sarıkaya krizi! PSG'nin radarında... 12:46
G.Saray'a şok haber! 3 yıldız Sivasspor maçında olmayabilir G.Saray'a şok haber! 3 yıldız Sivasspor maçında olmayabilir 12:25
G.Saray'dan dev harekat! Satılabilirler G.Saray'dan dev harekat! Satılabilirler 12:23
Dzeko adaylar arasında! Dzeko adaylar arasında! 12:13