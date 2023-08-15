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TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 3. TOPLANTI NE ZAMAN 2023? | Memur ve emekli zammı ne zaman belli olacak?

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ikinci toplantının sona ermesiyle birlikte hükümetin memura teklifi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamada, 2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 14, ikinci 6 ayı için 9; 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam önerileceği bilgisi verilirken Memur-Sen'in teklifi kabul etmemesi üzerine 3. toplantının tarihi merak konusu oldu. Peki Toplu İş Sözleşmesi 3. toplantı ne zaman? Memur ve emekli zammı ne zaman belli olacak? Merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 09:30
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 3. TOPLANTI NE ZAMAN 2023? | Memur ve emekli zammı ne zaman belli olacak?

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2023 | Memur-Sen'in ilk toplantıda verdiği 2024- 2025 yılları için toplamda %110 oransal artış teklifine ilişkin hükümetin teklifi belli oldu. Bakan Işıkhan, hükümetin zam teklifini "2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 14, ikinci 6 ayı için 9; 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam önereceğiz." ifadeleriyle açıkladı. 2. toplantının ardından tarafların ortak paydada buluşamadığı belirtilirken memur ve memur emeklileri, 3. toplantının tarihini araştırıyor. İşte detaylar...

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 3. TOPLANTI NE ZAMAN 2023?

Müzakerelerde kritik sürece girilirken, bu kapsamda hükümet, kamu görevlilerinin geneline ilişkin ilk zam teklifini 2. toplantıda, 15 Ağustos Salı günü sözleşme masasına sundu. Memur-Sen yönetiminin zam teklifi toplantısı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çağrıldığı toplantı saat 15.00'te başlarken toplantının ardından açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, teklifi kabul etmelerinin mümkün olmadığını dile getirdi. İlk iki toplantıda bir sonuca varılmaması sebebiyle yapılacak olan 3. toplantı 17 Ağustos 2023 Perşembe günü gerçekleşecek.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Tarafların üçüncü toplantıda da uzlaşamaması halinde 22 Ağustos tarihinde son toplantı yapılacak. Bu toplantılarda da sonuç çıkmadığı takdirde, 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulacak. Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak. Bu kapsamda, memur ve memur emeklilerinin zammı en geç Ağustos sonunda belli olacak.

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