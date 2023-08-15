BİLSEM SON KAYIT TARİHİ 2023 | BİLSEM kayıtları ne zaman bitiyor? Kayıtlar ücretli mi? Ne kadar?

BİLSEM SON KAYIT TARİHİ 2023 | Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) bursluluk sınavıın ardından 4 Ağustos tarihinde kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edildi. 14 Ağustos 2023 itibarıyla kayıtların alınmaya başlanmasının ardından 'BİLSEM kayıtları ne zaman bitiyor? Kayıtlar ücretli mi? Ne kadar?' soruları da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte detaylar...

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

14 Ağustos 2023'te başlayan BİLSEM kayıtları için son tarih 31 Ağsutos 2023 Perşembe olarak duyuruldu. Bu kapsamda, kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin velileri, aşağıdaki belgelerle 14-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında, bağlı oldukları ildeki Bilim ve Sanat Merkezi'ne doğrudan müracaat ederek kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

a) Kayıt formu (Ek-2),

b) Veli muvafakat belgesi (Ek-3),

c) Örgün eğitim kurumundan alınan öğrenci belgesi

BİLSEM KAYITLARI ÜCRETLİ Mİ? NE KADAR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan BİLSEM - Sıkça Sorulan Sorular bölümünde, "BİLSEM ücretli mi?" sorusuna şu şekilde cevap verilmiştir:

"Değil. Bilim ve Sanat Merkezleri'ne devam eden öğrenciler herhangi bir ücret ödemezler. Ancak velilerimiz Kurumda öğrencilere sunulan imkânları geliştirmek adına bağışçı olabilirler. Burada da miktar "gönlünüzden ne koparsa" olarak belirlenmiştir. Herhangi bir zorunluluk yoktur."

İL VE İLÇELERE GÖRE BİLSEM TELEFON NUMARASI VE ADRES İÇİN TIKLAYIN

BİLSEM KAYIT NASIL YAPILIR?

BİLSEM kaydını yaptırmak isteyen öğrenciler, kayıt için gerekli evraklar ve velileri ile birlikte bağlı oldukları ildeki Bilim ve Sanat Merkezi'ne giderek kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.