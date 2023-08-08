MERSİN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | MEÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

MERSİN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Mersin Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Mersin Üniversitesi taban puanları 2023, MEÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
MERSİN ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
Anestezi TYT 70/72 361,93 332.024
İlk ve Acil Yardım TYT 65/67 359,49 343.926
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 65/67 341,2 448.302
Bilgisayar Programcılığı TYT 65/67 335,79 484.688
Ameliyathane Hizmetleri TYT 65/67 328,98 533.919
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 65/67 328,84 534.940
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 322,4 586.181
Optisyenlik TYT 50/52 320,05 605.896
Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 50/52 318,72 617.460
Ormancılık ve Orman Ürünleri (Uzaktan Öğretim) TYT 80/82 311,12 687.002
Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) TYT 75/77 310,06 697.104
Deniz Ulaştırma ve İşletme TYT 60/62 309,93 698.316
Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 306,69 730.384
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 60/62 306,4 733.318
Gemi Makineleri İşletmeciliği TYT 45/47 301,61 783.430
Eczane Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) TYT 100/103 301,17 788.258
Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) TYT 50/52 298,16 820.788
Sosyal Hizmetler TYT 60/62 295,45 850.821
Elektrik TYT 65/67 290,92 903.840
Aşçılık TYT 55/57 290,06 914.134
Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 65/67 288,83 929.039
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) (Bk.52) TYT 50/52 288,28 935.725
Deniz Ulaştırma ve İşletme (İÖ) TYT 40/41 287,33 947.382
Makine TYT 50/52 287,18 949.201
Lojistik TYT 70/72 286,71 954.919
Harita ve Kadastro TYT 60/62 286,44 958.476
Yaşlı Bakımı TYT 70/72 285,17 974.448
Dış Ticaret TYT 70/72 284,07 988.615
Otomotiv Teknolojisi TYT 50/52 281,13 1.026.950
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 100/103 279,94 1.042.923
Deniz ve Liman İşletmeciliği TYT 60/62 279,04 1.055.087
Gıda Teknolojisi TYT 50/52 278,62 1.060.617
Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 277,31 1.078.766
Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 276,56 1.089.029
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 40/41 275,27 1.106.997
Kimya Teknolojisi TYT 45/47 273,71 1.129.093
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 70/72 273,32 1.134.769
İnşaat Teknolojisi TYT 65/67 272,83 1.141.818
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 70/72 272,52 1.146.238
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 70/72 271,59 1.159.757
İşletme Yönetimi TYT 65/67 269,86 1.185.422
Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 30/31 268,63 1.203.789
Makine (İÖ) TYT 30/31 267,06 1.227.588
İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) TYT 90/93 267,01 1.228.422
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) TYT 50/52 266,21 1.240.667
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) TYT 50/52 263,76 1.278.741
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 65/67 263,33 1.285.503
Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ) TYT 45/47 262,29 1.302.110
Sosyal Hizmetler (İÖ) TYT 60/62 261,89 1.308.446
Lojistik (İÖ) TYT 65/67 257,61 1.379.110
Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 67/69 255,57 1.414.100
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 255,31 1.418.564
Dış Ticaret (İÖ) TYT 60/62 254,92 1.425.263
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri TYT 55/57 253,11 1.456.758
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 60/62 253,05 1.457.963
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 30/31 252,6 1.465.840
Pazarlama TYT 60/62 252,1 1.474.913
İşletme Yönetimi TYT 60/62 251,06 1.493.341
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı TYT 40/41 250,87 1.496.835
İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 65/67 250,26 1.508.068
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 65/67 249,78 1.516.773
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) TYT 60/62 247,67 1.555.867
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) TYT 55/57 245,94 1.588.912
Mobilya ve Dekorasyon TYT 50/52 244,68 1.612.969
İşletme Yönetimi (İÖ) TYT 55/57 243,83 1.629.639
Bahçe Tarımı TYT 30/31 243,5 1.636.114
Bahçe Tarımı TYT 49/51 242,48 1.656.027
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 60/62 242 1.665.540
Fidan Yetiştiriciliği TYT 35/36 241,46 1.676.167
Turizm Animasyonu TYT 40/41 240,2 1.701.413
İşletme Yönetimi TYT 40/41 239,87 1.708.078
Bahçe Tarımı TYT 30/31 238,22 1.742.381
Gıda Teknolojisi TYT 40/41 238,13 1.744.285
Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 50/52 235,67 1.795.977
Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 60/62 235,63 1.796.875
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) TYT 65/67 234,71 1.816.872
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) TYT 66/68 233,42 1.844.626
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 60/62 233,13 1.850.908
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 232,87 1.856.587
Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 60/62 231,94 1.877.358
Pazarlama (İÖ) TYT 54/56 231,61 1.884.608
Pazarlama TYT 25/26 231,16 1.894.689
İşletme Yönetimi TYT 50/52 230,54 1.908.678
Organik Tarım TYT 40/41 229,44 1.933.850
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 226,27 2.007.910
Yerel Yönetimler TYT 55/57 222,78 2.091.497
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (KKTC Uyruklu) TYT 1/1 217,73 2.215.978
Mobilya ve Dekorasyon (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı
Optisyenlik (KKTC Uyruklu) TYT 2/— #DEĞER! Dolmadı
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 381,17 94.783
Psikoloji EA 90/93 374,78 109.254
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 362,03 141.363
Yönetim Bilişim Sistemleri EA 30/31 328,67 255.314
Yönetim Bilişim Sistemleri EA 20/21 320,17 294.589
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi EA 40/41 300,11 409.288
Uluslararası İlişkiler EA 60/62 296,6 432.924
Sağlık Yönetimi EA 70/72 291,73 467.481
Maliye EA 60/62 287,14 503.006
İşletme EA 80/82 286,27 509.911
Sosyoloji EA 60/62 283,28 534.358
İktisat EA 80/82 272,49 630.911
Kamu Yönetimi EA 80/82 267,76 677.620
Turizm İşletmeciliği EA 60/62 266,69 688.578
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 60/62 258,82 773.554
Felsefe EA 60/62 253,09 839.978
Arkeoloji EA 40/41 251,45 859.776
Takı Tasarımı EA 30/31 229,4 1.153.453
Sosyoloji (KKTC Uyruklu) EA 1/1 224,65 1.221.546
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
Tıp SAY 220/226 506,26 13.597
Diş Hekimliği SAY 85/88 478,46 32.954
Eczacılık SAY 90/93 459,65 48.299
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 432,42 72.529
Bilgisayar Mühendisliği SAY 75/77 428,33 76.467
Hemşirelik SAY 180/185 377,49 133.656
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 75/77 364,43 152.394
Ebelik SAY 80/82 333,55 207.760
Mimarlık SAY 90/93 325,61 225.168
Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 40/41 324,14 228.676
Makine Mühendisliği SAY 70/72 322,44 232.662
Matematik SAY 60/62 316,59 247.065
Kimya Mühendisliği SAY 30/31 312 258.899
Harita Mühendisliği SAY 30/4 306,97 272.921
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 20/6 299,16 296.139
Gıda Mühendisliği SAY 20/8 298,73 297.471
İnşaat Mühendisliği SAY 70/41 298,08 299.569
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri SAY 50/52 292,9 316.514
Kimya SAY 20/21 292,33 318.447
Biyoloji SAY 30/31 279,59 365.613
Fizik SAY 20/21 274,86 385.399
Biyoteknoloji SAY 30/31 270,33 405.989
Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) SAY 70/72 247,35 540.013
Su Ürünleri Mühendisliği SAY 20/21 239,51 602.054
Harita Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 403,55 19.721
Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 391,32 31.265
Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60/62 379,02 47.560
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 40/41 365,53 71.878
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70/72 336,91 154.841
İslami İlimler SÖZ 70/72 321,2 224.614
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 70/72 320,86 226.346
Tarih SÖZ 70/72 313,35 267.646
İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 10/10 301,95 340.243
Gazetecilik SÖZ 70/72 297,11 374.423
Rekreasyon Yönetimi SÖZ 40/41 285,12 468.893
Sanat Tarihi SÖZ 60/62 273,93 569.119
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
İngilizce Öğretmenliği DİL 60/62 422,75 16.393
İngiliz Dilbilimi (İngilizce) DİL 60/62 377,94 31.756
Turizm Rehberliği DİL 60/62 337,79 47.068
Almanca Mütercim ve Tercümanlık DİL 50/52 336,91 47.416
Fransızca Mütercim ve Tercümanlık DİL 35/36 329,28 50.468