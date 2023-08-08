İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | Bakırçay Üni kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında İzmir Bakırçay Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için İzmir Bakırçay Üniversitesi taban puanları 2023, Bakırçay Üni kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 50/52 323,48 577.278
- Adalet TYT 70/72 318,28 621.279
- Sulama Teknolojisi TYT 40/41 234,14 1.828.964
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Hukuk EA 160/164 416,76 31.550
- Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) EA 60/62 384,89 86.761
- Psikoloji EA 80/82 383,21 90.344
- Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) EA 50/52 329,73 250.804
- İşletme EA 60/62 295,75 438.716
- Sağlık Yönetimi EA 70/72 291,88 466.412
- Sosyoloji EA 60/62 288,49 492.474
- İktisat EA 60/62 286,03 511.800
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Tıp SAY 60/62 504,31 14.807
- Bilgisayar Mühendisliği SAY 70/72 448,17 58.228
- Dil ve Konuşma Terapisi SAY 60/62 408,66 96.615
- Endüstri Mühendisliği SAY 70/72 387,34 120.995
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70/72 382,13 127.503
- Hemşirelik SAY 110/113 361,04 157.504
- Biyomedikal Mühendisliği SAY 60/62 317,43 244.893
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 80/82 315,06 250.860
- Odyoloji SAY 50/52 310,69 262.481
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Coğrafya SÖZ 70/72 316,36 250.446
- Tarih SÖZ 50/52 311,37 279.522