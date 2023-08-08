HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | HÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Hacettepe Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Hacettepe Üniversitesi taban puanları 2023, HÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 386,78 229.650

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 372,76 283.141

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70/72 370,83 291.407

Diş Protez Teknolojisi TYT 70/72 360,27 340.064

Ağız ve Diş Sağlığı TYT 70/72 357,22 355.337

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 355,05 366.808

Odyometri TYT 70/72 349 400.644

Ameliyathane Hizmetleri TYT 70/72 345,12 423.731

Elektrik TYT 60/62 340,75 451.227

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 338,98 462.858

Eczane Hizmetleri TYT 70/72 338,46 466.430

Ortopedik Protez ve Ortez TYT 70/72 337,17 475.200

Radyoterapi TYT 70/72 335,36 487.653

Makine TYT 60/62 329,11 532.854

Elektronörofizyoloji TYT 70/72 327,71 543.617

Makine TYT 60/62 318,91 615.813

Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği TYT 30/31 317,86 624.937

İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 313,46 665.110

Harita ve Kadastro TYT 50/52 310,65 691.466

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 70/72 307,7 720.242

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 95/98 306,44 732.862

Sahne Işık ve Ses Teknolojileri TYT 40/41 302,76 771.226

Endüstri Ürünleri Tasarımı TYT 70/72 301,32 786.681

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 95/98 298,39 818.194

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 95/98 293,6 872.245

Kaynak Teknolojisi TYT 25/26 282,42 1.010.014

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 50/52 274,6 1.116.327

Odyometri (KKTC Uyruklu) TYT 2/— #DEĞER! Dolmadı

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Hukuk EA 240/246 459,61 6.201

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 412,37 37.604

Psikoloji EA 100/103 456,73 6.906

İşletme (İngilizce) EA 100/103 403,01 52.363

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 80/82 402,25 53.669

İktisat (İngilizce) EA 90/93 395,02 66.564

Sınıf Öğretmenliği EA 70/72 394,73 67.088

Gıda Mühendisliği SAY 80/82 391,86 115.515

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) EA 80/82 389,06 78.234

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı EA 80/82 386,75 82.957

İktisat EA 100/103 370,59 119.267

Maliye EA 80/82 357,04 155.294

Çocuk Gelişimi EA 70/72 356,91 155.628

Sosyoloji EA 80/82 350,39 175.125

Sosyal Hizmet EA 150/154 338,04 217.439

Sağlık Yönetimi EA 80/82 329,28 252.655

Felsefe EA 70/72 322,79 281.848

Bilgi ve Belge Yönetimi EA 70/72 314,98 321.045

Arkeoloji EA 60/62 309,15 353.297

Antropoloji EA 60/62 291,91 466.204

Aile ve Tüketici Bilimleri EA 80/82 291,21 471.530

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp (İngilizce) SAY 170/175 537,51 1.482

Tıp SAY 220/226 533,37 2.290

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 105/108 528,36 3.576

Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) SAY 40/41 522,31 5.735

Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 518,24 7.471

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 100/103 516,87 8.078

Diş Hekimliği SAY 160/164 502,4 15.994

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 495,09 20.727

Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 490,77 23.706

Eczacılık SAY 150/154 476,66 34.356

Matematik Öğretmenliği SAY 20/21 459,65 48.303

Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 457,27 50.290

Dil ve Konuşma Terapisi SAY 60/62 452,81 54.145

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60/62 452,31 54.599

Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 3/3 445,05 60.990

Beslenme ve Diyetetik SAY 100/103 429,1 75.721

Hemşirelik SAY 200/205 427,05 77.738

Nükleer Enerji Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 417,8 86.946

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 417,69 87.061

Matematik SAY 100/103 415,92 88.831

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 120/123 407,57 97.777

Fizik Mühendisliği SAY 80/82 381,29 128.652

Fizik Öğretmenliği SAY 20/21 378,92 131.709

İstatistik SAY 90/93 378,67 132.067

Ergoterapi SAY 70/72 377,77 133.284

Kimya Öğretmenliği SAY 20/21 374,38 138.040

Çevre Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 373,56 139.163

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 60/62 372,98 139.907

Biyoloji SAY 100/103 371,08 142.546

Maden Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 356,31 165.110

Odyoloji SAY 80/82 353,33 170.279

Kimya SAY 90/93 352,32 171.949

Geomatik Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 348,73 178.185

Biyoloji Öğretmenliği SAY 20/21 341,27 192.052

Jeoloji Mühendisliği SAY 50/52 325,97 224.396

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 40/41 321,2 235.624

Nükleer Enerji Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 319,88 238.843

Hidrojeoloji Mühendisliği SAY 30/31 305,15 278.231

Odyoloji (KKTC Uyruklu) SAY 2/2 298,83 297.165

Aktüerya Bilimleri SAY 70/72 296,63 304.206

Ergoterapi (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 273,22 392.693

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60/62 444,23 3.372

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 80/82 432,64 5.634

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60/62 424,71 8.000

Tarih SÖZ 80/82 400,11 22.585

İletişim Bilimleri SÖZ 70/72 388,29 34.811

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 387,32 36.043

Sanat Tarihi SÖZ 80/82 356,82 92.079

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 50/52 333,72 167.390

Türk Halkbilimi SÖZ 70/72 319,14 235.304

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER