HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | HÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Hacettepe Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Hacettepe Üniversitesi taban puanları 2023, HÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 386,78 229.650
- Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 372,76 283.141
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70/72 370,83 291.407
- Diş Protez Teknolojisi TYT 70/72 360,27 340.064
- Ağız ve Diş Sağlığı TYT 70/72 357,22 355.337
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 355,05 366.808
- Odyometri TYT 70/72 349 400.644
- Ameliyathane Hizmetleri TYT 70/72 345,12 423.731
- Elektrik TYT 60/62 340,75 451.227
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 338,98 462.858
- Eczane Hizmetleri TYT 70/72 338,46 466.430
- Ortopedik Protez ve Ortez TYT 70/72 337,17 475.200
- Radyoterapi TYT 70/72 335,36 487.653
- Makine TYT 60/62 329,11 532.854
- Elektronörofizyoloji TYT 70/72 327,71 543.617
- Makine TYT 60/62 318,91 615.813
- Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği TYT 30/31 317,86 624.937
- İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 313,46 665.110
- Harita ve Kadastro TYT 50/52 310,65 691.466
- Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 70/72 307,7 720.242
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 95/98 306,44 732.862
- Sahne Işık ve Ses Teknolojileri TYT 40/41 302,76 771.226
- Endüstri Ürünleri Tasarımı TYT 70/72 301,32 786.681
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 95/98 298,39 818.194
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 95/98 293,6 872.245
- Kaynak Teknolojisi TYT 25/26 282,42 1.010.014
- İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 50/52 274,6 1.116.327
- Odyometri (KKTC Uyruklu) TYT 2/— #DEĞER! Dolmadı
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Hukuk EA 240/246 459,61 6.201
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 412,37 37.604
- Psikoloji EA 100/103 456,73 6.906
- İşletme (İngilizce) EA 100/103 403,01 52.363
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 80/82 402,25 53.669
- İktisat (İngilizce) EA 90/93 395,02 66.564
- Sınıf Öğretmenliği EA 70/72 394,73 67.088
- Gıda Mühendisliği SAY 80/82 391,86 115.515
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) EA 80/82 389,06 78.234
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı EA 80/82 386,75 82.957
- İktisat EA 100/103 370,59 119.267
- Maliye EA 80/82 357,04 155.294
- Çocuk Gelişimi EA 70/72 356,91 155.628
- Sosyoloji EA 80/82 350,39 175.125
- Sosyal Hizmet EA 150/154 338,04 217.439
- Sağlık Yönetimi EA 80/82 329,28 252.655
- Felsefe EA 70/72 322,79 281.848
- Bilgi ve Belge Yönetimi EA 70/72 314,98 321.045
- Arkeoloji EA 60/62 309,15 353.297
- Antropoloji EA 60/62 291,91 466.204
- Aile ve Tüketici Bilimleri EA 80/82 291,21 471.530
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Tıp (İngilizce) SAY 170/175 537,51 1.482
- Tıp SAY 220/226 533,37 2.290
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 105/108 528,36 3.576
- Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) SAY 40/41 522,31 5.735
- Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 518,24 7.471
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 100/103 516,87 8.078
- Diş Hekimliği SAY 160/164 502,4 15.994
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 495,09 20.727
- Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 490,77 23.706
- Eczacılık SAY 150/154 476,66 34.356
- Matematik Öğretmenliği SAY 20/21 459,65 48.303
- Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 457,27 50.290
- Dil ve Konuşma Terapisi SAY 60/62 452,81 54.145
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60/62 452,31 54.599
- Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 3/3 445,05 60.990
- Beslenme ve Diyetetik SAY 100/103 429,1 75.721
- Hemşirelik SAY 200/205 427,05 77.738
- Nükleer Enerji Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 417,8 86.946
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 417,69 87.061
- Matematik SAY 100/103 415,92 88.831
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 120/123 407,57 97.777
- Fizik Mühendisliği SAY 80/82 381,29 128.652
- Fizik Öğretmenliği SAY 20/21 378,92 131.709
- İstatistik SAY 90/93 378,67 132.067
- Ergoterapi SAY 70/72 377,77 133.284
- Kimya Öğretmenliği SAY 20/21 374,38 138.040
- Çevre Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 373,56 139.163
- Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 60/62 372,98 139.907
- Biyoloji SAY 100/103 371,08 142.546
- Maden Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 356,31 165.110
- Odyoloji SAY 80/82 353,33 170.279
- Kimya SAY 90/93 352,32 171.949
- Geomatik Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 348,73 178.185
- Biyoloji Öğretmenliği SAY 20/21 341,27 192.052
- Jeoloji Mühendisliği SAY 50/52 325,97 224.396
- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 40/41 321,2 235.624
- Nükleer Enerji Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 319,88 238.843
- Hidrojeoloji Mühendisliği SAY 30/31 305,15 278.231
- Odyoloji (KKTC Uyruklu) SAY 2/2 298,83 297.165
- Aktüerya Bilimleri SAY 70/72 296,63 304.206
- Ergoterapi (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 273,22 392.693
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60/62 444,23 3.372
- Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 80/82 432,64 5.634
- Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60/62 424,71 8.000
- Tarih SÖZ 80/82 400,11 22.585
- İletişim Bilimleri SÖZ 70/72 388,29 34.811
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 387,32 36.043
- Sanat Tarihi SÖZ 80/82 356,82 92.079
- Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 50/52 333,72 167.390
- Türk Halkbilimi SÖZ 70/72 319,14 235.304
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 70/72 478,72 4.605
- İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 90/93 469,09 5.971
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 90/93 462,65 7.071
- İngiliz Dilbilimi (İngilizce) DİL 62/64 456,02 8.301
- Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 80/82 442,13 11.192
- Fransızca Mütercim ve Tercümanlık DİL 60/62 441,32 11.399
- Almanca Mütercim ve Tercümanlık DİL 60/62 440,43 11.650
- Fransız Dili ve Edebiyatı DİL 60/62 420,94 16.920
- Alman Dili ve Edebiyatı DİL 80/82 410,19 20.342
- Fransızca Öğretmenliği DİL 45/47 398,87 24.230
- Almanca Öğretmenliği (Almanca) DİL 50/52 322,91 53.076