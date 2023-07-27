Haberler Haberler YKS SONUÇLARINDA HANGİ PUANA BAKILACAK? | 2023 YKS tercihler hangi puan türüne göre yapılacak?

YKS SONUÇLARINDA HANGİ PUANA BAKILACAK? | 2023 YKS tercihler hangi puan türüne göre yapılacak?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihler için araştırmalar hız kazandı. 3,5 milyondan fazla adayın katıldığı YKS, TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan sınavda adayların aldığı puanın erişime açılmasıyla 'YKS sonuçlarında hangi puana bakılacak? 2023 YKS tercihler hangi puan türüne göre yapılacak?' sorgulamaları hız kazandı. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 09:31 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 09:40
YKS SONUÇLARINDA HANGİ PUANA BAKILACAK? | 2023 YKS tercihler hangi puan türüne göre yapılacak?

YKS SONUÇLARINDA HANGİ PUANA BAKILACAK? | ÖSYM'nin her yıl üniversite okumak isteyen adaylar için gerçekleştirdiği YKS'de 203 sonuçları açıklandı. Milyonlarca adayın arama motorlarında 'YKS sonuçlarında hangi puana bakılacak 2023? 2023 YKS tercihler hangi puan türüne göre yapılacak?' sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

2023 YKS TERCİHLER HANGİ PUAN TÜRÜNE GÖRE YAPILACAK?

YKS sonuçlarında; Sınav Puanları ve Yerleştirme Puanları olarak iki farklı puan tablosu yer alıyor. Üniversite tercihleri doğrultusunda "Yerleştirme Puanları" esas alınacak olup, "Sınav puanları" kısmında yer alan rakamlar alınan ham puanı temsil etmektedir. Yani YKS sonuçları doğrultusunda yerleştirme puanları ve başarı sıralaması, tercihlerde kullanılacak rakamlardır.

2023 YKS TERCİHLER HANGİ PUAN TÜRÜNE GÖRE YAPILACAK?

Bir üniversiteye girebilmek için sadece sınav puanınız etkili değildir. Sınav puanı ham haldedir. Sınav puanına ortaöğretim başarı puanı hesaplanarak eklenir ve ortaya yerleştirme puanı çıkar. YKS yerleştirmelerinde puanını kullanılarak tercih yapılır. Üniversite tercihleri yapılırken "Yerleştirme Puanları" esas alınacak olup "Sınav puanları" kısmında bulunan rakamlar, alınan ham puanı göstermektedir.

HAM PUAN NEDİR? NE İŞE YARAR?

Ham puan üniversite sınavı da dahil olmak üzere adayın bir testte elde ettiği ve üzerine okul puanı veya ek puanlar eklenmemiş sonucu kesin olmayan puan türüdür. Ham puan, sınav sonucuna okul puanı eklenmemiş halidir.

Ham puan, sınav sonrasında hesaplanmış olan puandır. Yerleştirme puanı ise ham puanın ağırlıklandırılmış halidir. Yerleştirme puanının belirlenmesinde ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı (AOBP) kullanılır. Y-TYT Yerleştirme puanı, Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) için hesaplanan yerleştirme puanını ifade etmektedir.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Ve dünya yıldızı ile mutlu son! İşte Şenol Güneş'in yeni prensi...
Seçim bitti gerçek maskesini ortaya çıkardı! Kemal Kılıçdaroğlu Demokrat Dede değil diktatör olduğunu ilan etti
Çakar'dan flaş yorum! "Bir maçta 4-5 gol bile atabilir"
F.Bahçe'den flaş karar! İngiliz ekibinin yıldızına kiralık teklifi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İstanbul barajları doluluk oranı kritik seviyede!
Aşure günü orucu ne zaman tutulur 2023?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları
TYT puanıyla öğrenci alan bölümler 2023
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çakar'dan flaş yorum! "Bir maçta 4-5 gol bile atabilir" Çakar'dan flaş yorum! "Bir maçta 4-5 gol bile atabilir" 08:59
O isme büyük övgü! "Maçın mimarı aslında..." O isme büyük övgü! "Maçın mimarı aslında..." 08:29
Djaniny için tutanak Djaniny için tutanak 08:13
F.Bahçe'den G.Saray'a Zaha çıkışı F.Bahçe'den G.Saray'a Zaha çıkışı 01:06
İsmail Kartal: Hala eksiklerimiz var İsmail Kartal: Hala eksiklerimiz var 01:06
F.Bahçe evinde coştu! Tur kapısını araladı F.Bahçe evinde coştu! Tur kapısını araladı 01:06
Daha Eski
F.Bahçe'de flaş Cengiz gelişmesi! Fransızlar transferi duyurdu F.Bahçe'de flaş Cengiz gelişmesi! Fransızlar transferi duyurdu 01:06
İsmail Kartal'dan transfer sözleri! İsmail Kartal'dan transfer sözleri! 01:06
Beşiktaş'ta flaş Rebic gelişmesi! Anlaşma sağlandı Beşiktaş'ta flaş Rebic gelişmesi! Anlaşma sağlandı 01:06
Şenol Güneş'ten Rebic açıklaması! Transferi... Şenol Güneş'ten Rebic açıklaması! Transferi... 01:06
Timur'dan İngiltere seferi! Genç stoper Cimbom'a Timur'dan İngiltere seferi! Genç stoper Cimbom'a 01:06
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Resmen açıklandı Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Resmen açıklandı 01:06