KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR, UZALTILDI MI? | KÇÖ ne zaman bitecek? - Deprem bölgesinde KÇÖ kararı

DEPREM BÖLGESİNDE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KARARI | Karamanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde, 6 Şubat tarihinde art arda meydana gelen iki yıkıcı depremden, merkez üssünün yanı sıra Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ da etkilendi. Büyük ve yıkıcı hasarlar yaşanması nedeniyle bölge halkına nakdi destek programları başlatılırken Kısa Çalışma Ödeneği de bunlardan bir tanesi oldu. Peki Kısa Çalışma Ödeneği nedir, uzatıldı mı? KÇÖ ne zaman bitecek? İşte detaylar...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ (KÇÖ) NEDİR?

Kısa Çalışma Ödeneği, İşverenlerin işçilerini çeşitli sebeplerden dolayyı geçici olarak, kısa süreliğine çıkarması durumunda, çalışanlara gelir desteği sağlamak amacıyla düzenlenen bir sosyal güvenlik önlemidir. Çalışanların ücretlerinin azaltılması veya çalışma sürelerinin geçici olarak kısaltılması sonucunda gelir kayıplarının telafi edilmesini hedefleyen bu ödeme, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Çalışma ve Soyal Güvenlik Bakanlığı tarafından depremzedelerin hizmetine sokuldu.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ (KÇÖ) UZATILDI MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 24 Temmuz Kabine toplantısı ardından yapılan açıklamada, Kısa Çalışma Ödeneği'nin uzatılmasına karar verildiği duyuruldu. Erdoğan açıklamalarında; ''Mücbir sebep düzenlemesini Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya illerimiz ile İslahiye ve Nurdağı ilçelerimizde devam etmeye kararlaştırdık. Depremin istihdama etkisini en aza indirmek amacıyla başlatılan kısa çalışma ödeneğini 3 ay süreyle uzatıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Şubat ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, doğal afet bölgesinde alınan önlemler kapsamında, OHAL süresince bölgesel kriz gerekçesiyle kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği sağlanacağı duyurulmuştu.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ (KÇÖ) NE ZAMAN BİTECEK?

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına göre, Temmuz ayında sona ermesi beklenen Kısa Çalışma Ödeneği 3 ay daha uzatıldı. Bu kapsamda KÇÖ Ekim ayında sona erecek. Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanan vatandaşlar, yeni bir karar çıkmaması halinde son KÇÖ destek ödemelerini Ekim ayında alacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR, KAÇ TL?

Kısa Çalışma Ödeneği hesaplanırken, çalışan kişinin 12 ay üzerinden prime esas kazancı dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak hesaplanıyor. Kısa Çalışma Ödeneği hesaplamasında dikkat edilen bir diğer hususta, Kısa Çalışma Ödeneği'nin aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçmemesi şartının koşulması. Bu şekilde hesaplanan ve başvuran iş yerlerinin işçilerine verilen Kısa Çalışma Ödeneği , işçilerin çalışmadıkları günler için ödeme olarak yapılıyor.