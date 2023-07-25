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IDEF 2023 NEREDE? | IDEF Savunma Sanayi fuarı ne zaman, kimler katılabilir? - Ziyaretçi Formu

IDEF Uluslararası Savunma Sanayii fuarının 16.'sı için hazırlıklar tamamlandı. Ziyaret tarihlerinin değiştiği ancak talebi kabul edilen tüm ziyaretçilerin yeni tarihte ziyaret edebileceği fuar hakkında, arama motorlarında 'IDEF 2023 nerede? IDEF Savunma Sanayi fuarı ne zaman, kimler katılabilir?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Ziyaretçi Ön Talep Formu ve merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 06:30 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 07:03
IDEF 2023 NEREDE? | IDEF Savunma Sanayi fuarı ne zaman, kimler katılabilir? - Ziyaretçi Formu

IDEF'23 ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ FUARI | İstanbul'da düzenlenen savunma ve güvenlik sanayii fuarı IDEF için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dünya genelinde savunma sanayii ve güvenlikle ilgili birçok firma, ülke ve katılımcıyı bir araya getiren IDEF, bu yıl 16. kez düzenlenecek. Türk Silahlı Kuvvetleri, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Savunma Sanayii Şirketleri tarafından düzenlenen fuara katılım sağlamak isteyenlerin araştırdığı 'IDEF 2023 nerede? IDEF Savunma Sanayi fuarı ne zaman, kimler katılabilir?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

IDEF 2023 SAVUNMA SANAYİ FUARI NEREDE?

IDEF 2023, 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, İstanbul'da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecektir. Büyükçekmece ilçe sınırlarında, İstanbul kent merkezine (Taksim) 35 km uzaklıktaki fuar merkezi, Tekirdağ, Edirne ve Avrupa Otoyoluna da oldukça yakın konumda. . TÜYAP Fuar Alanına kendi aracınızla gidebileceğiniz gibi, metrobüs, İETT otobüsü, deniz otobüsü gibi toplu taşıma hatlarıyla da ulaşabilirsiniz.

IDEF 2023 SAVUNMA SANAYİ FUARI NE ZAMAN?

IDEF 2023, 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, 25-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak.

IDEF 2023 SAVUNMA SANAYİ FUARI ÜCRETLİ Mİ?

IDEF Fuarını ziyaret etmek ücretsizdir.

IDEF 2023 SAVUNMA SANAYİ FUARI ZİYARETÇİ FORMU İÇİN TIKLAYIN

IDEF 2023 SAVUNMA SANAYİ FUARINA KİMLER KATILABİLİR?

IDEF 2023 Fuarı yalnız savunma sanayii ve güvenlik ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili profesyonel ziyaretçilere açık bir ihtisas fuarıdır. Fuarı ziyaret etmek isteyen ve kriterleri karşılayan kişiler, Ziyaretçi Ön Kayıt Formu'nu doldurmalıdır. Ziyaretçi Ön Kayıt Formu, fuar giriş alanlarında da doldurulabilmekle birlikte, kapılarda oluşması muhtemel kuyruklarda uzun süre beklememek için önceden Ziyaretçi Ön Kayıt Formu'nun doldurulması ve onay kodunun alınması tavsiye edilmektedir.

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