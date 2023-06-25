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LABİRENT: ALEV DENEYLERİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Labirent: Alev Deneyleri filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Wes Ball üstlendiği 2015 yapımı Labirent: Alev Deneyleri filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan Labirent: Alev Deneyleri filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 13:13 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 13:14
LABİRENT: ALEV DENEYLERİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Labirent: Alev Deneyleri filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Labirent: Alev Deneyleri filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Labirent: Alev Deneyleri filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2015 yapımı aksiyon filmi Labirent: Alev Deneyleri detayları haberimizde...

LABİRENT: ALEV DENEYLERİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

2014 tarihli roman uyarlaması bilim kurgu aksiyonu Labirent: Ölümcül Kaçış'ın devamı olan filmde, kapana kısıldıkları Labirent deneyinden kurtulmayı başaran gençleri bu sefer dış dünyada hiç ummadıkları tehlikeler bekliyordur. Neredeyse kıyamet kopmuş gibi bir manzarayla karşılaşan ve bir şekilde "değerli" olduklarına inanan gençler, kendileri için hazırlanan planların ikinci aşamasına geçtiklerinden haberdar değildir. Serinin bu bölümünde Thomas ve Kayranlı dostları, şimdiye kadarki en zorlu mücadelelerini vermek zorundadır; İsyan olarak bilinen gizemli ve güçlü organizasyon hakkında ipuçlarına ulaşmak ve kendilerini bu örgütten kurtarmak…

LABİRENT: ALEV DENEYLERİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER

  • Dylan O'Brien
  • Thomas Brodie-Sangster
  • Ki Hong Lee
  • Kaya Scodelario
  • Rosa Salazar
  • Giancarlo Esposito
  • Aidan Gillen
  • Nathalie Emmanuel
  • Jacob Lofland
  • Dexter Darden
  • Lili Taylor
  • Katherine McNamara
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