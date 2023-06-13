ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA | Temmuz zammı için ilk toplantı sona erdi! İşte konuşulan rakamlar...

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA | Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği asgari ücret ara zammında ilk viraj geçildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işçi, işveren ve hükümet kanadından oluşan 15 kişilik heyetinin tamamladığı toplantının ardından son dakika açıklamaları merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından ilk detayları sizler için derledik...

TÜRK-İŞ ASGARİ ÜCRET ARA ZAM AÇIKLAMASI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı gerçekleştirildi. TÜRK-İş heyeti başkanı Veli Solak, "Herhangi bir rakam konuşmadık. Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir rakam istiyoruz. Yeni toplantı yarın da olabilir. Başka zamanda. Sürecin bayramdan önce bitmesini bekliyoruz" dedi.

2. TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantı tarihi hakkında yetkililerden henüz açıklama gelmedi. 2022 ara zammında ilk toplantıyı 29 Haziran tarihinde gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 3 toplantının ardından uzlaşı sağlamış ve asgari ücrette ara zam oranı, 1 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Asgari ücrette 2. toplantının yapılacağı zamanla ilgili resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

2023 ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

İşçi kesimini TÜRK-İŞ, işverenleri de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) temsil ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda toplantıların ardından uzlaşılan rakam, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan'ın onaylamasının ardından asgari ücrette ara zam tutarı kamuoyu ile paylaşılacak. Kararın Kurban Bayramı öncesinde verilmesinin planlandığını ifade eden TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol "TİSK'in görüşünü sayın bakanımıza da arz ettik. Teknik olan görüşler ifade edildiği kadar teknik olmayan görüşler de ifade ediliyor. Bizim görüşümüz üçlü mutabakatta hızlı şekilde işçinin, işverenin razı olduğu kamunun liderliğini yaptığı bir mutabakat ile bu süreci tamamlamak arzusundayız. Teşkilatımla beraber şahsi arzum, bayram sürecine girmeden bu sürecin tamamlanmasıdır." şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete ilk 6 aylık enflasyon yansıtılırsa, bu tahmine göre halen 8 bin 506 lira 80 kuruş olan net asgari ücret 10 bin 329 lira 80 kuruşa yükselecek. Eğer refah payı da eklenirse bu durumda artış yüzde 30 ya da 35'i bulabilecek. Geçen yıl Temmuz'daki gibi yüzde 30'luk bir ara zam yapılırsa, net asgari ücret 11 bin 58 liraya çıkacak. Yüzde 35'lik bir zam ise net asgari ücreti 11 bin 484 liraya taşıyacak. Bu arada asgari ücretten vergi alınmaması uygulaması da devam edecek.

500 dolarlık alım gücü kritik bir alt sınır olarak dikkat çekerken yeni asgari ücretin refah payı ile belirlenmesi ve 6 aylık beklenen enflasyon rakamları dikkate alındığında, asgari ücrete gelecek zam oranları şöyle hesaplanabilir:

NET ASGARİ ÜCRET: 8.506 TL

BRÜT ASGARİ ÜCRET: 10.008 TL

YÜZDE 30 ZAM:

NET asgari ücret:11.058 TL

BRÜT asgari ücret: 13.010 TL

YÜZDE 35 ZAM:

NET asgari ücret: 11.475 TL

BRÜT asgari ücret: 13.500 TL

YÜZDE 40 ZAM

NET asgari ücret: 11.909 TL

BRÜT asgari ücret: 14.010 TL

YÜZDE 45 ZAM

NET asgari ücret: 12.333 TL

BRÜT asgari ücret: 14.511 TL

YÜZDE 50 ZAM

NET asgari ücret: 12.759 TL

BRÜT asgari ücret: 15.012 TL

YÜZDE 55 ZAM

NET asgari ücret: 13.184 TL

BRÜT asgari ücret: 15.512 TL