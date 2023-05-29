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DGS BAŞVURU EKRANI 2023 | Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru ücreti, şartları ve başvuru tarihleri

ÖSYM'nin gerçekleştirdiği Dikey Geçiş Sınavı için beklenen an geldi. Üniversitelerin iki yıllık bölümlerinden mezun olan ve bunu 4 lisansa tamamlamak isteyen adayların katılım gösterdiği DGS'de başvurular başladı. İşte arama motorlarında en çok araştırılan 'Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru ücreti, şartları ve başvuru tarihleri' ile DGS başvuru ekranı 2023...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 09:20 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 09:31
DGS BAŞVURU EKRANI 2023 | Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru ücreti, şartları ve başvuru tarihleri

DGS, meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için ÖSYM tarafından gerçekleştirilmektedir. Her yıl yaz aylarında yapılan DGS ile lisans okumak isteyen adaylar, başvuru ücreti, başvuru şartları ve tarihleri ile başvuru ekranını merak ediyor. İşte detaylar...

DGS BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?

ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimi ile birlikte DGS başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre, Dikey Geçiş Sınavı başvuruları 26 Mayıs tarihinde başlayacak. DGS'ye başvurmak isteyen öğrenciler, başvurularını 26 Mayıs - 5 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirecek. ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre DGS sınavı ise bu yıl 16 Temmuz 2023'de yapılacak.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl DGS sınav ücreti 190 TL olarak belirlenmişti. DGS sınav ücretinin bu yıl ne kadar olduğu ise henüz bilinmiyor. ÖSYM tarafından sınav kılavuzu açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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DGS BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

📌Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır.

📌O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS'ye başvurabilirler.

📌Meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezî sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS'ye girmek zorundadırlar.

📌Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına yerleştirme işlemleri de bu kılavuzdaki esaslara göre merkezî olarak yapılır. Açık öğretim dâhil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan ön lisans diploması alan veya alacak olanlar DGS'ye başvuramazlar.

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