ÖGG sınav sonuçları açıklandı | EGM 102. ÖZEL GÜVENLİK SINAVI SONUÇLARI

EGM 102. ÖÖZEL GÜVENLİK SINAVI SONUÇLARI | Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Güvenlik Görevlisi alımı için gerçekleşen ÖGG sınavı için sonuç tarihini duyurdu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sınav tarihi 30 Nisan'a ertelenmiş ve geçtiğimiz ay sınava katılan adaylar, sonuçlar için beklemeye koyulmuştu. Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

19 Şubat tarihinde yapılması planlanan 102. dönem ÖGG sınavı, deprem felaketinin ardından 30 Nisan'a ertelendi. Sonuç tarihi de değişen ÖGG sınavına ilişkin EGM'nin yaptığı duyuruda, sonuçların 19 Mayıs 2023 tarihinde adayların erişimine açılacağı bildirildi. Sonuçların açıklanacağı saate ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken adayların, Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçlarına, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" üzerinden erişebileceği bildirildi.

EGM 102. ÖGG SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖGG SINAVINDA DEĞERLENDİRMELER NASIL YAPILACAK?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

EGM 103. ÖZEL GÜVENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Özel Güvenlik 103. temel eğitim ve 79. yenileme eğitimi sınavı 24 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşecek. Sınav sorularının ve cevap anahtarları İSE 27 Haziran'da ilan edilecek.