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19 MAYIS ÖNEMİ NEDİR? | 19 Mayıs neden kutlanır, neden Gençlik ve Spor Bayramı ilan edilmiştir?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu 85 milyon vatandaşı sardı. Çeşitli etkinlikler, kortejler, yürüyüşler ve törenlerle her yıl kutlanan 19 Mayıs'ın önemi ise en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki 19 Mayıs önemi nedir? 19 Mayıs neden kutlanır, neden Gençlik ve Spor Bayramı ilan edilmiştir? Tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 19:40 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 20:01
19 MAYIS ÖNEMİ NEDİR? | 19 Mayıs neden kutlanır, neden Gençlik ve Spor Bayramı ilan edilmiştir?

19 MAYIS ÖNEMİ NEDİR? | 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte kutladığımız milli bayramlardan bir tanesidir. İlk kez 1926 yılında, Gazi Günü adıyla kutlanan ve Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği bu bayram, Atatürk Yılı kabul ve ilan edilen 1981'de dönemin Devlet Başkanı Kenan Evren tarafından yapılan değişiklikle "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır. Peki 19 Mayıs neden kutlanır, neden Gençlik ve Spor Bayramı ilan edilmiştir? İşte detaylar...

19 MAYIS ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bu gün, İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. Uzun yıllar "Gençlik ve Spor Bayramı" adıyla kutlanan bayram, Atatürk Yılı kabul ve ilan edilen 1981'de dönemin Devlet Başkanı Kenan Evren tarafından yapılan değişiklikle "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.

19 MAYIS NEDEN KUTLANIR?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü hâline gelmiştir. Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni, kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır. 19 Mayıs, 20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.

12 Eylül Darbesi ile yönetime gelen Kenan Evren başkanlığındaki Millî Güvenlik Konseyi, Atatürk'ün doğumunun yüzüncü yılı olan 1981 yılını kanun çıkararak Atatürk Yılı kabul ve ilan etti. Kutlamalar kapsamında "Gençlik ve Spor Bayramı"nın adı da "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" olarak değiştirildi.

19 Mayıs 2012'de TRT'nin bünyesinde yayın yapan kanalı TRT 1'in logosu bu bayrama ithafen değişmiştir.

19 MAYIS NEDEN GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI İLAN EDİLMİŞTİR?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı bu günü Türk gençliğine armağan etmiştir. Her yıl 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında spor gösterileri ve törenlerle kutlanır. Üzerinde "Gençlikten Atatürk Sevgisiyle Cumhurbaşkanına" yazan ve "Sevgi Bayrağı" olarak adlandırılan dev bir bayrak Kurtuluş Yolu'ndaki Tütün İskelesi'nden karaya çıkarılarak Samsun valisine verilir. Daha sonra bayrak, cumhurbaşkanına sunulmak üzere genç atletlere teslim edilir. Samsun'dan yola çıkarılarak Amasya, Tokat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Kırıkkale'den sonra 19 Mayıs törenlerinde Ankara'da cumhurbaşkanına sunulur.

Cumhuriyet'le yaşıt olan bu kutlamalar sadece cumhurbaşkanının katılımıyla Ankara'da gerçekleşmekle sınırlı kalmaz, ülke genelinde stadyumlarda kutlanırdı. Ama 2012'de, mayıs ayında havanın soğuk olacağı[9] ve bu açıdan öğrencilere ve vatandaşlara yük olmaması gerekçesiyle başkent Ankara dışındaki illerde, stadyumlarda kutlanması Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce okullara gönderilen bir yazıyla engellenmiştir. Bu karar cumhuriyetçi kesimin büyük tepkisiyle karşılaşmıştır. Bu konuda Alper Ayhan tarafından bir dava açılmış ve kazanılmıştır.

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