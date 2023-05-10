OPPENHEIMER FRAGMANI İZLE | Oppenheimer konusu ne? Oyuncu kadrosu ve vizyon tarihi ne?

Cillian Murphy'nin başrolünde yer aldığı Oppenheimer filmi, sinemaseverlerin büyük beğenisini toplamıştı. Filmin devamı olan Oppenheimer yakında sinemalardaki yerini alacak. Filmin fragmanı sinemaseverlerin heyecanlanmasına sebep oldu. Peki, Oppenheimer filminin konusu ne? Oppenheimer filmi ne zaman vizyona girecek?
OPPENHEIMER FİLMİNİN KONUSU NE?
Amerikalı ünlü fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın biyografisine odaklanıyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD, Kanada ve İngiltere tarafından başlatılan Manhattan Projesi'nin bilimsel başkanlığını yapan Julius Robert Oppenheimer'ın nükleer bombasının gelişim sürecindeki rolü ele alınacak
OPPENHEIMER FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Oppenheimer, 21 Temmuz 2023 tarihinde vizyona girecek.Tüm Türkiye'de sinemalarda yer alması bekleniyor.
OPPENHEIMER OYUNCULARI
- Cillian Murphy
- Robert Downey Jr.
- Florence Pugh
- Jack Quaid
- Matt Damon
- Rami Malek
- Emily Blunt
- Devon Bostick
- Josh Peck
- Dylan Arnold
- David Dastmalchian
- Josh Hartnett
- Emma Dumont
- Matthias Schweighöfer
- Tom Conti
- Casey Affleck
- Gary Oldman
- Dane DeHaan
- Sadie Stratton
- Gustaf Skarsgård
- Benny Safdie
- Kenneth Branagh
- Alex Wolff
- Alden Ehrenreich
- Jason Clarke
- James D'Arcy
- Michael Angarano
- Matthew Modine
- Olivia Thirlby
- David Krumholtz
- Tony Goldwyn
- Trond Fausa Aurvaag
- Scott Grimes
- Kash Hovey
- Louise Lombard
- Josh Zuckerman
- Olli Haaskivi
- Sean Avery
- James Remar
- David Bertucci
- David Rysdahl
- Christopher Denham
- Jeff Hephner
- Gregory Jbara
- Harrison Gilbertson
- Jack Cutmore-Scott
- Jefferson Hall
- Guy Burnet
- Bryce Johnson
- Macon Blair
- Danny Deferrari