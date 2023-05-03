Haberler Haberler ÖĞRETMENLİK ATAMA KONTENJANLARI 2023 | MEB 45 bin atama kontenjanları, branş dağılımı ve taban puanları listesi

ÖĞRETMENLİK ATAMA KONTENJANLARI 2023 | MEB 45 bin atama kontenjanları, branş dağılımı ve taban puanları listesi

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde, deprem bölgesinde görevlendirilecek 45 bin öğretmen atamasında detaylar belli oldu. MEB'in resmi sitesinde paylaşılan listede 45 bin öğretmen ataması için brani dağılımı, kontenjanlar ve branşa göre taban puanlar açıklandı. 27 Mart - 1 Nisan tarihlerindegerçekleşecek atamalara başvuru yapmak isteyen öğretmen adaylarının arama motorlarında araştırdığı MEB 45 bin atama kontenjanları, branş dağılımı ve taban puanları listesini haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 15:51 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 16:11
ÖĞRETMENLİK ATAMA KONTENJANLARI 2023 | MEB 45 bin atama kontenjanları, branş dağılımı ve taban puanları listesi

ÖĞRETMENLİK ATAMA KONTENJANLARI 2023 | Milli Eğitim Bakanlığı, son 20 yıldır tek seferde yapılacak en fazla öğretmen ataması için gerekli detayları duyurdu. Ön başvuruların 27 Mart - 1 Nisan tarihlerinde yapılacağı ve atanan öğretmenlerin 1 Eylül'den itibaren göreve başlayacağı bildirilen açıklamanın ardından kontenjan, branş dağılımı ve taban puanlar listesi de açıklandı. İşte detaylar...

MEB 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞLARI

  • Adalet
  • Aile ve Tüketici Hizmetleri
  • Almanca
  • Arapça
  • Beden Eğitimi
  • Bilişim Teknolojileri
  • Biyoloji
  • Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
  • Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
  • Coğrafya
  • Çince
  • Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
  • Denizcilik / Gemi Yönetimi
  • Denizcilik / Gemi Elektroniği
  • Denizcilik / Gemi Makineleri
  • Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
  • El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları
  • El Sanatları Teknolojisi / Nakış
  • Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik
  • Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik
  • Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
  • Felsefe
  • Fen Bilimleri
  • Fizik
  • Fransızca
  • Gazetecilik
  • Geleneksel Türk Sanatları
  • Gemi Yapımı / Gemi İnşa
  • Gemi Yapımı / Yat İnşa
  • Gıda Teknolojisi
  • Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri
  • Görsel Sanatlar
  • Grafik ve Fotoğraf / Fotoğraf
  • Grafik ve Fotoğraf / Grafik
  • Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkiler
  • Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro
  • Harita-Tapu-Kadastro / Tapu
  • Hasta ve Yaşlı Hizmetleri

  • Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı
  • Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği
  • İlköğretim Matematik
  • İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri
  • İngilizce
  • İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon
  • İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım
  • İspanyolca
  • İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği
  • Kimya / Kimya Teknolojisi
  • Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Eğlence Hizmetleri
  • Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat
  • Kuyumculuk Teknolojisi
  • Laboratuvar Hizmetleri
  • Maden Teknolojisi
  • Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Model
  • Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı
  • Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp
  • Matbaa / Matbaa Teknolojisi
  • Matematik
  • Metal Teknolojisi
  • Metalurji Teknolojisi
  • Mobilya ve İç Mekan Tasarımı
  • Motorlu Araçlar Teknolojisi
  • Muhasebe ve Finansman
  • Müzik
  • Müzik Aletleri Yapımı
  • Okul Öncesi
  • Özel Eğitim
  • Plastik Teknolojisi
  • Psikoloji
  • Radyo-Televizyon
  • Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik
  • Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler İnşaat
  • Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik
  • Rehberlik
  • Rusça
  • Sağlık / Sağlık Hizmetleri
  • Sağlık Bilgisi
  • Sanat Tarihi
  • Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Dekoratif Sanatlar
  • Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / İç Mekân Dekorasyon
  • Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Plastik Sanatlar
  • Seramik ve Cam Teknolojisi
  • Sınıf Öğretmenliği
  • Sosyal Bilgiler
  • Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe Peyzaj
  • Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri
  • Tarım Teknolojileri / Tarım / Tarım Makineleri
  • Tarih
  • Teknoloji ve Tasarım
  • Tekstil Teknolojisi / Tekstil
  • Tekstil Teknolojisi / Tekstil Terbiye
  • Tekstil Teknolojisi / Trikotaj
  • Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • Türkçe
  • Uçak Bakım / Uçak Elektroniği
  • Uçak Bakım / Uçak Gövde-Motor
  • Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik
  • Ulaştırma Hizmetleri / Sivil Havacılık
  • Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi)
  • Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki)
  • Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
  • Yiyecek İçecek Hizmetleri

MEB 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI LİSTESİ

(BÖLÜM ADI - TABAN PUAN - KONTENJAN SAYISI)

  • Adalet: 50 - 45
  • Aile ve Tüketici Hizmetleri: 50 - 3
  • Almanca: 50 - 250
  • Arapça: 50 - 440
  • Beden Eğitimi: 50 - 1.100
  • Bilişim Teknolojileri: 50 - 217
  • Biyoloji: 50 - 450
  • Biyomedikal Cihaz Teknolojileri: 50 - 21
  • Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı: 50 - 7
  • Coğrafya: 50 - 750
  • Çince: 50 - 1
  • Çocuk Gelişimi ve Eğitimi: 50 - 60
  • Denizcilik / Gemi Yönetimi: 50 - 14
  • Denizcilik / Gemi Elektroniği: 50 - 1
  • Denizcilik / Gemi Makineleri: 50 - 4
  • Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi: 50 - 2.604
  • El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları: 50 - 89
  • El Sanatları Teknolojisi / Nakış: 50 - 22
  • Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik: 50 - 238
  • Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik: 50 - 150
  • Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri: 50 - 38
  • Felsefe: 50 - 401
  • Fen Bilimleri: 50 - 2.064
  • Fizik: 50 - 787
  • Fransızca: 50 - 13
  • Gazetecilik: 50 - 3
  • Geleneksel Türk Sanatları: 50 - 3
  • Gemi Yapımı / Gemi İnşa: 50 - 2
  • Gemi Yapımı / Yat İnşa: 50 - 4
  • Gıda Teknolojisi: 50 - 21
  • Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri: 50 - 48
  • Görsel Sanatlar: 50 - 602
  • Grafik ve Fotoğraf / Fotoğraf: 50 - 3
  • Grafik ve Fotoğraf / Grafik: 50 - 20
  • Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkiler: 50 - 3
  • Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro: 50 - 7
  • Harita-Tapu-Kadastro / Tapu: 50 - 1
  • Hasta ve Yaşlı Hizmetleri: 50 - 88
  • Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı: 50 - 27
  • Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği: 50 - 13
  • İlköğretim Matematik: 50 - 2.656
  • İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri: 50 - 430
  • İngilizce: 50 - 2.433
  • İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon: 50 - 8
  • İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım: 50 - 3
  • İspanyolca: 50 - 1
  • İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği: 50 - 4
  • Kimya / Kimya Teknolojisi: 50 - 552
  • Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Eğlence Hizmetleri: 50 - 3
  • Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat 50 - 30
  • Kuyumculuk Teknolojisi 50 - 3
  • Laboratuvar Hizmetleri 50 - 6
  • Maden Teknolojisi 50 - 3
  • Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Model 50 - 2
  • Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı 50 - 9
  • Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp 50 - 47
  • Matbaa / Matbaa Teknolojisi 50 - 23
  • Matematik 50 - 2.317
  • Metal Teknolojisi 50 - 65
  • Metalurji Teknolojisi 50 - 3

  • Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 50 - 92
  • Motorlu Araçlar Teknolojisi 50 - 156
  • Muhasebe ve Finansman 50 - 3
  • Müzik 50 - 637
  • Müzik Aletleri Yapımı 50 - 1
  • Okul Öncesi 50 - 3.269
  • Özel Eğitim 50 - 2.306
  • Plastik Teknolojisi 50 - 12
  • Psikoloji 50 - 2
  • Radyo-Televizyon 50 - 7
  • Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik 50 - 6
  • Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler İnşaat 50 - 2
  • Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik 50 - 4
  • Rehberlik 50 - 3.604
  • Rusça 50 - 8
  • Sağlık / Sağlık Hizmetleri 50 - 59
  • Sağlık Bilgisi 50 - 21
  • Sanat Tarihi 50 - 10
  • Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Dekoratif Sanatlar 50 - 15
  • Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / İç Mekân Dekorasyon 50 - 3
  • Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Plastik Sanatlar 50 - 4
  • Seramik ve Cam Teknolojisi 50 - 3
  • Sınıf Öğretmenliği 50 - 7.878
  • Sosyal Bilgiler 50 - 1.204
  • Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe Peyzaj 50 - 16
  • Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri 50 - 34
  • Tarım Teknolojileri / Tarım / Tarım Makineleri 50 - 6
  • Tarih 50 - 1.408
  • Teknoloji ve Tasarım 50 - 30
  • Tekstil Teknolojisi / Tekstil 50 - 10
  • Tekstil Teknolojisi / Tekstil Terbiye 50 - 6
  • Tekstil Teknolojisi / Trikotaj 50 - 1
  • Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 50 - 51
  • Türk Dili ve Edebiyatı 50 - 1.839
  • Türkçe 50 - 2.341
  • Uçak Bakım / Uçak Elektroniği 50 - 150
  • Uçak Bakım / Uçak Gövde-Motor 50 - 150
  • Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik 50 - 50
  • Ulaştırma Hizmetleri / Sivil Havacılık 50 - 10
  • Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi) 50 - 35
  • Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki) 50 - 15
  • Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 50 - 30
  • Yiyecek İçecek Hizmetleri 50 - 300

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaraylılar bu habere çok üzülecek! Icardi'nin yeni takımını açıkladılar...
Songül Karlı göğsünü gere gere paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı! Bambaşka biri olan Songül Karlı'yı görenler: "Petek Dinçöz mü o?"
Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor! Yeni rotası İngiltere...
F.Bahçe'de yaprak dökümü! Ayrılık ve transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TRT Tabii ücreti, üyelik ekranı!
MSÜ ADP nedir, nasıl belirlenir, ne işe yarar?
2023 EGM 102. ÖGG sonuç sorgulama ekranı
Kentsel dönüşüm yarısı bizden başvuru e-Devlet
Sayısal Loto sonuçları 3 Mayıs Çarşamba
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor! Yeni rotası İngiltere... Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor! Yeni rotası İngiltere... 15:44
Olimpiyat ikinciliği bulunan Amos'a 3 yıl men cezası Olimpiyat ikinciliği bulunan Amos'a 3 yıl men cezası 15:43
Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı saat kaçta? 15:31
Başakşehir - Ankaragücü maçı saat kaçta? Başakşehir - Ankaragücü maçı saat kaçta? 15:18
Emre Çolak İspanya'dan ayrıldı! Emre Çolak İspanya'dan ayrıldı! 15:07
Sivasspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? Sivasspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? 14:58
Daha Eski
Valencia ile ilgili şok gerçek! Türkiye'deki durumunu bozmamak için... Valencia ile ilgili şok gerçek! Türkiye'deki durumunu bozmamak için... 14:48
Beşiktaş'ta orta sahaya yeni aday! Beşiktaş'ta orta sahaya yeni aday! 14:46
Kartal'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor! Kartal'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor! 14:36
Fırtına'da Ankaragücü mesaisi devam ediyor Fırtına'da Ankaragücü mesaisi devam ediyor 14:18
'TFF'ye saldırı' davasında karar açıklandı 'TFF'ye saldırı' davasında karar açıklandı 14:08
Leeds United'ın yeni hocası belli oldu! Leeds United'ın yeni hocası belli oldu! 13:58