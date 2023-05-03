ÖĞRETMENLİK ATAMA KONTENJANLARI 2023 | MEB 45 bin atama kontenjanları, branş dağılımı ve taban puanları listesi

ÖĞRETMENLİK ATAMA KONTENJANLARI 2023 | Milli Eğitim Bakanlığı, son 20 yıldır tek seferde yapılacak en fazla öğretmen ataması için gerekli detayları duyurdu. Ön başvuruların 27 Mart - 1 Nisan tarihlerinde yapılacağı ve atanan öğretmenlerin 1 Eylül'den itibaren göreve başlayacağı bildirilen açıklamanın ardından kontenjan, branş dağılımı ve taban puanlar listesi de açıklandı. İşte detaylar...
MEB 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞLARI
- Adalet
- Aile ve Tüketici Hizmetleri
- Almanca
- Arapça
- Beden Eğitimi
- Bilişim Teknolojileri
- Biyoloji
- Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
- Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
- Coğrafya
- Çince
- Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
- Denizcilik / Gemi Yönetimi
- Denizcilik / Gemi Elektroniği
- Denizcilik / Gemi Makineleri
- Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
- El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları
- El Sanatları Teknolojisi / Nakış
- Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik
- Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik
- Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
- Felsefe
- Fen Bilimleri
- Fizik
- Fransızca
- Gazetecilik
- Geleneksel Türk Sanatları
- Gemi Yapımı / Gemi İnşa
- Gemi Yapımı / Yat İnşa
- Gıda Teknolojisi
- Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri
- Görsel Sanatlar
- Grafik ve Fotoğraf / Fotoğraf
- Grafik ve Fotoğraf / Grafik
- Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkiler
- Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro
- Harita-Tapu-Kadastro / Tapu
- Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
- Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı
- Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği
- İlköğretim Matematik
- İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri
- İngilizce
- İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon
- İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım
- İspanyolca
- İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği
- Kimya / Kimya Teknolojisi
- Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Eğlence Hizmetleri
- Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat
- Kuyumculuk Teknolojisi
- Laboratuvar Hizmetleri
- Maden Teknolojisi
- Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Model
- Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı
- Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp
- Matbaa / Matbaa Teknolojisi
- Matematik
- Metal Teknolojisi
- Metalurji Teknolojisi
- Mobilya ve İç Mekan Tasarımı
- Motorlu Araçlar Teknolojisi
- Muhasebe ve Finansman
- Müzik
- Müzik Aletleri Yapımı
- Okul Öncesi
- Özel Eğitim
- Plastik Teknolojisi
- Psikoloji
- Radyo-Televizyon
- Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik
- Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler İnşaat
- Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik
- Rehberlik
- Rusça
- Sağlık / Sağlık Hizmetleri
- Sağlık Bilgisi
- Sanat Tarihi
- Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Dekoratif Sanatlar
- Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / İç Mekân Dekorasyon
- Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Plastik Sanatlar
- Seramik ve Cam Teknolojisi
- Sınıf Öğretmenliği
- Sosyal Bilgiler
- Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe Peyzaj
- Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri
- Tarım Teknolojileri / Tarım / Tarım Makineleri
- Tarih
- Teknoloji ve Tasarım
- Tekstil Teknolojisi / Tekstil
- Tekstil Teknolojisi / Tekstil Terbiye
- Tekstil Teknolojisi / Trikotaj
- Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
- Türk Dili ve Edebiyatı
- Türkçe
- Uçak Bakım / Uçak Elektroniği
- Uçak Bakım / Uçak Gövde-Motor
- Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik
- Ulaştırma Hizmetleri / Sivil Havacılık
- Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi)
- Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki)
- Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
- Yiyecek İçecek Hizmetleri
MEB 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI LİSTESİ
(BÖLÜM ADI - TABAN PUAN - KONTENJAN SAYISI)
- Adalet: 50 - 45
- Aile ve Tüketici Hizmetleri: 50 - 3
- Almanca: 50 - 250
- Arapça: 50 - 440
- Beden Eğitimi: 50 - 1.100
- Bilişim Teknolojileri: 50 - 217
- Biyoloji: 50 - 450
- Biyomedikal Cihaz Teknolojileri: 50 - 21
- Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı: 50 - 7
- Coğrafya: 50 - 750
- Çince: 50 - 1
- Çocuk Gelişimi ve Eğitimi: 50 - 60
- Denizcilik / Gemi Yönetimi: 50 - 14
- Denizcilik / Gemi Elektroniği: 50 - 1
- Denizcilik / Gemi Makineleri: 50 - 4
- Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi: 50 - 2.604
- El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları: 50 - 89
- El Sanatları Teknolojisi / Nakış: 50 - 22
- Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik: 50 - 238
- Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik: 50 - 150
- Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri: 50 - 38
- Felsefe: 50 - 401
- Fen Bilimleri: 50 - 2.064
- Fizik: 50 - 787
- Fransızca: 50 - 13
- Gazetecilik: 50 - 3
- Geleneksel Türk Sanatları: 50 - 3
- Gemi Yapımı / Gemi İnşa: 50 - 2
- Gemi Yapımı / Yat İnşa: 50 - 4
- Gıda Teknolojisi: 50 - 21
- Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri: 50 - 48
- Görsel Sanatlar: 50 - 602
- Grafik ve Fotoğraf / Fotoğraf: 50 - 3
- Grafik ve Fotoğraf / Grafik: 50 - 20
- Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkiler: 50 - 3
- Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro: 50 - 7
- Harita-Tapu-Kadastro / Tapu: 50 - 1
- Hasta ve Yaşlı Hizmetleri: 50 - 88
- Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı: 50 - 27
- Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği: 50 - 13
- İlköğretim Matematik: 50 - 2.656
- İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri: 50 - 430
- İngilizce: 50 - 2.433
- İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon: 50 - 8
- İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım: 50 - 3
- İspanyolca: 50 - 1
- İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği: 50 - 4
- Kimya / Kimya Teknolojisi: 50 - 552
- Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Eğlence Hizmetleri: 50 - 3
- Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat 50 - 30
- Kuyumculuk Teknolojisi 50 - 3
- Laboratuvar Hizmetleri 50 - 6
- Maden Teknolojisi 50 - 3
- Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Model 50 - 2
- Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı 50 - 9
- Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp 50 - 47
- Matbaa / Matbaa Teknolojisi 50 - 23
- Matematik 50 - 2.317
- Metal Teknolojisi 50 - 65
- Metalurji Teknolojisi 50 - 3
- Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 50 - 92
- Motorlu Araçlar Teknolojisi 50 - 156
- Muhasebe ve Finansman 50 - 3
- Müzik 50 - 637
- Müzik Aletleri Yapımı 50 - 1
- Okul Öncesi 50 - 3.269
- Özel Eğitim 50 - 2.306
- Plastik Teknolojisi 50 - 12
- Psikoloji 50 - 2
- Radyo-Televizyon 50 - 7
- Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik 50 - 6
- Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler İnşaat 50 - 2
- Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik 50 - 4
- Rehberlik 50 - 3.604
- Rusça 50 - 8
- Sağlık / Sağlık Hizmetleri 50 - 59
- Sağlık Bilgisi 50 - 21
- Sanat Tarihi 50 - 10
- Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Dekoratif Sanatlar 50 - 15
- Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / İç Mekân Dekorasyon 50 - 3
- Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Plastik Sanatlar 50 - 4
- Seramik ve Cam Teknolojisi 50 - 3
- Sınıf Öğretmenliği 50 - 7.878
- Sosyal Bilgiler 50 - 1.204
- Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe Peyzaj 50 - 16
- Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri 50 - 34
- Tarım Teknolojileri / Tarım / Tarım Makineleri 50 - 6
- Tarih 50 - 1.408
- Teknoloji ve Tasarım 50 - 30
- Tekstil Teknolojisi / Tekstil 50 - 10
- Tekstil Teknolojisi / Tekstil Terbiye 50 - 6
- Tekstil Teknolojisi / Trikotaj 50 - 1
- Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 50 - 51
- Türk Dili ve Edebiyatı 50 - 1.839
- Türkçe 50 - 2.341
- Uçak Bakım / Uçak Elektroniği 50 - 150
- Uçak Bakım / Uçak Gövde-Motor 50 - 150
- Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik 50 - 50
- Ulaştırma Hizmetleri / Sivil Havacılık 50 - 10
- Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi) 50 - 35
- Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki) 50 - 15
- Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 50 - 30
- Yiyecek İçecek Hizmetleri 50 - 300