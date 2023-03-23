ORUCU EN ERKEN AÇAN İL HANGİSİ? | İlk hangi ilde ezan okunuyor? - Ramazan'da iftarı en erken yapan iller 2023

İFTARI EN ERKEN YAPAN İLLER | Ramazan ayı, imsak vakti ezanla başlayıp akşam ezanına kadar devam eden oruç ibadetinin tüm Müslümanlara farz kılındığı aydır. Güneş ilk önce doğudan battığından o bölgedeki iller orucunu batı illerine göre daha erken vakitte açar. Peki ezan en ilk hangi ilde okunuyor? İlk önce hangi il iftar yapıyor? İşte arama motorlarında sorgulanan soruların cevabı...
ORUCU EN ERKEN AÇAN İL HANGİSİ?
Türkiye'de ramazan ayının ilk gününde oruç en erken 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de açılacak. Hatay'da yaşayanlar ise 14 saat 12 dakika ile en kısa orucu tutacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, ramazan ayının ilk günü olan 2 Nisan'da en erken imsak saat 04.14'te Iğdır'da, son imsak ise 05.25'te İzmir'de gerçekleşecek.
Yine ilk gün ilk iftar saat 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de, son iftar ise saat 19.46'da Çanakkale ve Edirne'de yapılacak.
ORUCU EN SON AÇAN İLLER
- Adana iftar vakti: 18:59
- Adıyaman iftar vakti: 18:48
- Afyonkarahisar iftar vakti: 19:19
- Ağrı iftar vakti: 18:29
- Aksaray iftar vakti: 19:05
- Amasya iftar vakti: 18:58
- Antalya iftar vakti: 19:18
- Ardahan iftar vakti: 18:30
- Artvin iftar vakti: 18:34
- Aydın iftar vakti: 19:29
- Balıkesir iftar vakti: 19:29
- Bartın iftar vakti: 19:12
- Batman iftar vakti: 18:36
- Bayburt iftar vakti: 18:40
- Bilecik iftar vakti: 19:21
- Bingöl iftar vakti: 18:39
- Bitlis iftar vakti: 18:32
- Bolu iftar vakti: 19:15
- Burdur iftar vakti: 19:20
- Bursa iftar vakti: 19:25
- Çanakkale iftar vakti: 19:35
- Çankırı iftar vakti: 19:07
- Çorum iftar vakti: 19:01
- Denizli iftar vakti: 19:24
- Diyarbakır iftar vakti: 18:40
- Düzce iftar vakti: 19:16
- Edirne iftar vakti: 19:35
- Elazığ iftar vakti: 18:44
- Erzincan iftar vakti: 18:43
- Erzurum iftar vakti: 18:36
- Eskişehir iftar vakti: 19:19
- Gaziantep iftar vakti: 18:51
- Giresun iftar vakti: 18:48
- Gümüşhane iftar vakti: 18:43
- Hakkari iftar vakti: 18:26
- Hatay iftar vakti: 18:56
- Iğdır iftar vakti: 18:25
- Isparta iftar vakti: 19:18
- Mersin iftar vakti: 19:02
- Kahramanmaraş iftar vakti: 18:53
- Karabük iftar vakti: 19:11
- Karaman iftar vakti: 19:08
- Kars iftar vakti: 18:29
- Kastamonu iftar vakti: 19:06
- Kayseri iftar vakti: 18:59
- Kırıkkale iftar vakti: 19:07
- Kırklareli iftar vakti: 19:32
- Kırşehir iftar vakti: 19:04
- Kilis iftar vakti: 18:52
- Kocaeli iftar vakti: 19:21
- Konya iftar vakti: 19:11
- Kütahya iftar vakti: 19:21
- Malatya iftar vakti: 18:47
- Manisa iftar vakti: 19:31
- Mardin iftar vakti: 18:38
- Muğla iftar vakti: 19:27
- Muş iftar vakti: 18:35
- Nevşehir iftar vakti: 19:02
- Niğde iftarvakti: 19:02
- Ordu iftar vakti: 18:50
- Osmaniye iftar vakti: 18:56
- Rize iftar vakti: 18:39
- Sakarya iftar vakti: 19:19
- Samsun iftar vakti: 18:56
- Siirt iftar vakti: 18:33
- Sinop iftar vakti: 19:01
- Sivas iftar vakti: 18:53
- Şanlıurfa iftar vakti: 18:45
- Şırnak iftar vakti: 18:31
- Tekirdağ iftar vakti: 19:31
- Tokat iftar vakti: 18:55
- Trabzon iftar vakti: 18:55
- Tunceli iftar vakti: 18:43
- Uşak iftar vakti: 19:23
- Van iftar vakti: 18:27
- Yalova iftar vakti: 19:24
- Yozgat iftar vakti: 19:02
- Zonguldak iftar vakti: 19:14