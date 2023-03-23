ORUCU EN ERKEN AÇAN İL HANGİSİ? | İlk hangi ilde ezan okunuyor? - Ramazan'da iftarı en erken yapan iller 2023

İFTARI EN ERKEN YAPAN İLLER | Ramazan ayı, imsak vakti ezanla başlayıp akşam ezanına kadar devam eden oruç ibadetinin tüm Müslümanlara farz kılındığı aydır. Güneş ilk önce doğudan battığından o bölgedeki iller orucunu batı illerine göre daha erken vakitte açar. Peki ezan en ilk hangi ilde okunuyor? İlk önce hangi il iftar yapıyor? İşte arama motorlarında sorgulanan soruların cevabı...

ORUCU EN ERKEN AÇAN İL HANGİSİ?

Türkiye'de ramazan ayının ilk gününde oruç en erken 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de açılacak. Hatay'da yaşayanlar ise 14 saat 12 dakika ile en kısa orucu tutacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, ramazan ayının ilk günü olan 2 Nisan'da en erken imsak saat 04.14'te Iğdır'da, son imsak ise 05.25'te İzmir'de gerçekleşecek.

Yine ilk gün ilk iftar saat 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de, son iftar ise saat 19.46'da Çanakkale ve Edirne'de yapılacak.

ORUCU EN SON AÇAN İLLER