8 Mayıs Cuma Hutbesi metni ve PDF dosyası indir!

8 Mayıs 2026 Cuma günü camilere gidecek milyonlarca Müslüman, Diyanet'in yayınladığı haftalık mesajı merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu haftaki cuma hutbesini "İbadetler, Bizi Rabbimize Yakınlaştırır" başlığıyla ilan etti. İbadetin manevi derinliğine vurgu yapılan hutbede, samimiyet ve ihlas konuları ele alınıyor. "Cuma hutbesi açıklandı mı?" sorusuna yanıt arayanlar için hazırladığımız haberimizde, hutbenin Arapça ve Türkçe tam metnine, ayrıca PDF indirme linkine ulaşabilirsiniz. İşte 8 Mayıs haftalık cuma hutbesinin detayları...

8 MAYIS 2026 CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen bu haftaki hutbe konusu: "İbadetler, Bizi Rabbimize Yakınlaştırır" olarak duyuruldu. Hutbede, ibadetin sadece şekli bir görev olmadığı, kulun yaratıcısı ile kurduğu en güçlü bağ olduğu vurgulanıyor. Namazın, orucun ve zekatın insan ruhunu nasıl terbiye ettiği ve toplumsal huzura nasıl katkı sağladığı ayet ve hadisler ışığında cemaate aktarılacak.

İBADETLER, BİZİ RABBİMİZE YAKINLAŞTIRIR

Muhterem Müslümanlar!

İbadetlerimiz, bizi; Rabbimize yakınlaştıran, O'nun rızasına ulaştıran ve güzel ahlakla donatan kulluk vazifemizdir. "De ki: Benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm ancak âlemlerin Rabbi olan Allah içindir" ayet-i kerimesi bunun en açık ifadesidir.

Namazımız, bizi günahlardan ve kötülüklerden alıkoyar. Kalbimize ferahlık, ruhumuza huzur verir. Zekâtımız ve sadakamız, malımıza ve ömrümüze bereket katar. Yardımlaşma ve dayanışma bilincinin bütün topluma yayılmasına vesile olur. Orucumuz; gönlümüzü, dünyevi hırs ve tutkuların esaretinden kurtarır. Ahlakımızı olgunlaştırır, bize şahsiyet kazandırır.

Aziz Müminler!

Hacımız ve umremiz, Allah'a teslimiyetimizin nişanesi olan ibadetlerimizdendir. Kur'an-ı Kerim'de, "Haccı ve umreyi Allah için eksiksiz yerine getirin" buyrulmaktadır. Hacı adaylarımızı kutsal beldelere yolcu ettiğimiz şu günlerde bizler biliyoruz ki, haccımız ve umremiz; dili, ırkı ve mezhebi farklı olan Müslümanları bir araya getiren, onlara kulluk bilinci ve ümmet şuuru kazandıran kardeşlik buluşmasıdır. Müminin, Allah'ın sonsuz rahmet ve merhametine sığındığı, samimi tövbeler ve gözyaşlarıyla günahlarının bağışlanmasını umduğu kutlu bir yolculuktur. İnananlara, geçmişin muhasebesini yaparak geleceklerini inşa etme fırsatı sunan yenilenme ve diriliş zamanıdır.

Kıymetli Müslümanlar!

Yüce Rabbimize olan kurbiyyetimizi artıran bir diğer ibadet ise kurbandır. Yine bugünlerde hazırlığına başladığımız kurban ibadetimiz, malımızı ve canımızı Cenâb-ı Hakk'ın yolunda feda edebileceğimizin bir göstergesidir. "Kurbanların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. O'na ulaşacak olan ancak sizin takvanızdır" ayet-i kerimesinde buyrulduğu üzere, kurbandan maksat, Allah'ın emrine boyun eğmektir. O'na olan sadakati izhar etmektir. Kurbandan maksat; bencillik, cimrilik ve tamahkârlık gibi kötü huylardan arınmaktır. Ve kurbandan maksat; gönüllerimizi birbirine açmaktır, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmektir. Böylelikle iyiliği yeryüzüne hâkim kılmanın gayretinde olmaktır.

Değerli Müminler!

Kurban, bir iyilik hareketidir. Milletimizi bir umut olarak gören insanlarla aramızda kurduğumuz gönül köprüsüdür. Kurban, yolumuzu hasretle bekleyen kardeşlerimizin hanelerine muhabbet taşımak, sofralarında bayram sevincini yaşatmaktır. Bu vesileyle; arzu eden kardeşlerimiz, vekâlet yoluyla kestirmek istedikleri kurbanlarını, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımıza emanet ederek bu iyilik hareketine destek verebilirler.

Yüce Rabbimizden; bizleri, sağlık ve afiyet içerisinde Kurban Bayramı'na ulaştırmasını niyaz ediyoruz. Hutbemizi, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in şu duasıyla bitiriyoruz: "…Allah'ım! Bu kurban Sendendir ve Hz. Muhammed (s.a.s) ile ümmeti tarafından Senin rızan için sunulmuştur."

CUMA HUTBESİ PDF METNİ İNDİRME EKRANI (8 MAYIS)

Hutbeyi bilgisayarına veya telefonuna indirip okumak isteyenler için Diyanet'in sunduğu dijital kanallar aktif edildi:

PDF İndirme: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi olan diyanet.gov.tr üzerinden "Din Hizmetleri" sekmesine girerek hutbenin PDF formatına ulaşabilirsiniz.

Sesli Hutbe: Hutbe metnini sesli olarak dinlemek isteyenler için Diyanet'in mobil uygulamaları ve dijital yayın kanalları üzerinden hizmet verilmektedir.