SON DAKİKA ŞANLIURFA'DA SEL | Şanlıurfa'da yağış devam edecek mi, ne kadar sürecek? - Şanlıurfa ölü, yaralı var mı, kaç kişi kayıp?

SON DAKİKA ŞANLIURFA'DA SEL | Şanlıurfa 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen iki yıkıcı depremin ardından bu kez de sel felaketiyle mücadele ediyor. Yağışların devam edeceğinin bildirildiği kentte, Balıkgöl çamurla kaplandı, göl balıkları su basan araçlardan çıkarıldı. Sel felkaetinin ardından Şanlıurfa'da 12, Adıyaman'da 2 kişi öldü, 5 kayıp ise aranıyor.

ŞANLIURFA'DA YAĞIŞ DEVAM EDECEK Mİ, NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Şanlıurfa'da yağışlar hafta boyunca devam edecek. Salı gününden itibaren parçalı bulutlu havanın hakim olması beklenen kentte, vatandaşlara bodrum katlardaki evlerini terk etme uyarıları yapıldı.

ŞANLIURFA ÖLÜ, YARALI VAR MI, KAÇ KİŞİ KAYIP?

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde dün sabah sele dönüşen yağışlar nedeniyle çok sayıda sokak ve caddeden dereler akmaya başladı. Kentte yüzlerce ev ve araç sel suları altında kaldı. Kent merkezindeki köprülü Abide Kavşağı'nın altından araçlarıyla ilerlemeye çalışan vatandaşlar da sel sularına kapılırken can pazarı yaşandı.

5 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kavşakta 2 itfaiye eri, 1 kadın ve 1 çocuk halat atılarak kurtarıldı. Kavşakta sel sularına kapılan 5 kişi can verdi. Çalışmalar sırasında kavşaktan vinç yardımıyla çıkarılan bir işçi servisinde de iki kişinin cansız bedeni bulundu. Araçta olduğu tahmin edilen iki kişiye ise ulaşılamadı. Bir TIR şoförünün de kayıp olduğu ihbarı yapılırken, dalgıçların da aralarında bulunuğu ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

İhbar üzerine kontrol edilen Tandoğan Mahallesi'ndeki Yavuzlar Apartmanı'nın bodrum katındaki dairede ise Suriye uyruklu 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden 12 kişiden 11'inin Kibar Polat, Naile Polat, Emine Başbuğ, Muhammed Sabuncu, Ömer Faruk Bayaslan, Halil Çoban, Beyem El Derviş, Futeyim El Şahir, Zehra El Beyt, Teybe El Derviş ve Halit El Derviş olduğu tespit edildi. Su basan Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki hastalar da tahliye edilirken, kentte 4 bin 895 kişinin yardım çağrısında bulunduğu belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu. Soylu "Adıyaman'da 2, Şanlıurfa'da 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. 5 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor" dedi.

Şanlıurfa'da dün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentte birçok yol trafiğe kapatıldı. Oluşan sel nedeni ile vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Karakoyun deresinin taşması ile birlikte yollar adeta denize döndü. Haliliye ilçesinde bulunan Abide Kavşağında da alt geçit su doldu. Araçlar geçemeyince metrelerce kuyruk oluştu. Yol trafiğe kapanması nedeni ile araçlar geri döndü. Araçlar suyun içinde adeta görünmez hale geldi. İtfaiye ekipleri evlerinde ve yollarda mahsur kalan vatandaşlar için yoğun çaba harcıyor.

"SON YILLARIN EN YOĞUN YAĞIŞI"

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kentte etkili olan sağanak nedeniyle, Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinin su baskınına uğradığını belirterek, "Hemen hızlı müdahale edilerek deplase edildi. Şu anda bodrum katları temizlenmekte. Orada 25 hastamız vardı, onların her birinin sağlıklı bir şekilde diğer hastanelere nakilleri gerçekleştirildi, şu an bir olumsuzluk yoktur" dedi.

Şanlıurfa'nın son yılların en yoğun yağışını aldığını ifade eden Ayhan, "Şanlıurfa son yılların en yoğun yağışını bugün aldı, yarın da bekliyoruz. Şanlıurfa'nın yıllık yağış ortalaması 450 kilogram, sadece iki gündeki toplam yağış miktarı neredeyse 150 kilogram.

ŞANLIURFA HAVA DURUMU