TEKİRDAĞ TOKİ CANLI İZLE | Tekirdağ Süleymanpaşa Saray Muratlı TOKİ kura çekilişi 2023 - Tekirdağ TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 isim listesi 14 Mart

TEKİRDAĞ TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA SARAY MURATLI TOKİ CANLI İZLE | Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıcı hasara neden olan deprem felaketinin ardından TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kuraları yeniden başladı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Saray Muratlı ilçeleri ile devam eden kura çekilişi, TOKİ'nin resmi sitesinde canlı yayınlanıyor. Çekilişi canlı takip etmek isteyenler için Tekirdağ TOKİ canlı izle, Tekirdağ Çorlu TOKİ kura çekilişi 2023 ve Tekirdağ TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi'ni haberimizde derledik...

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA SARAY MURATLI TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TEKİRDAĞ HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. İzmir'de ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 5 ilçede, ilk etapta 3 bin 98 adet yapılacak.

TEKİRDAĞ TOKİ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

13 MART TEKİRDAĞ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

📌ÇORLU: 2210 konut 👉KAZANANLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN👈

14 MART TEKİRDAĞ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

📌SÜLEYMANPAŞA ZAFER MAHALLESİ: 500 konut 👉KAZANANLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN👈

📌SARAY AYASPAŞA MAHALLESİ: 150 konut 👉KAZANANLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN👈

📌MURATLI: 120 konut 👉KAZANANLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN👈

📌HAYRABOLU KAHYA MAHALLESİ: 48 konut 👉KAZANANLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN👈

📌HAYRABOLU ÇERKEZMÜSELLİM MAHALLESİ: 70 konut 👉KAZANANLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN👈