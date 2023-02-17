MİRAÇ KANDİLİ CUMA MESAJLARI 2023 | Kandile özel resimli, dualı cuma mesajları - Kandil ve cuma mesajları bir arada Facebook, Whatsapp, Instagram

MİRAÇ KANDİLİ CUMA MESAJLARI 2023 | İslam aleminde büyük öneme sahip Miraç Kandili, 2023 yılında 17 Şubat Cuma gününe denk geliyor. İki mübarek günün birleştiği, duaların rahmet olup yağacağı bu önemli günde sevdiklerini unutmayanlar, cuma mesajları ile kandil mesajları araştırmaları yapıyor. İşte birbirinden güzel cuma ve kandil mesajları...

KANDİLE ÖZEL RESİMLİ, DUALI CUMA MESAJLARI

🌹De ki; Rabbim bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Miraç Kandiliniz ve Cumanız mübarek olsun.

🌹Bu mübarek gecede dualarınızın kabul ve makbul olması dileklerimle. Miraç Kandilinizi ve ve Cumanızı kutlar, size ve sevdiklerinize hayırlara vesile olmasını dilerim..

🌹Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Miraç Kandiliniz ve Cumanız Mübarek Olsun.

🌹Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, bu gece cuma gecesi... Miraç Kandilin mübarek olsun.

KANDİL VE CUMA MESAJLARI BİR ARADA FACEBOOK

🌹Rabbim! Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdin tane tane. Her çekişte af diliyorum ve sığınıyorum rahmetine. Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri de affeyle... Hayırlı Cumalar, Hayırlı Kandiller...

🌹İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Miraç Kandilinizi ve Cumanızı Kutlarım...

🌹Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle Miraç Kandiliniz ve Cumanız Mübarek Olsun..

🌹Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Mübarek Miraç Geceniz ve Cumanız hayırlı olsun!

KANDİL VE CUMA MESAJLARI BİR ARADA WHATSAPP

🌹Her müminin, riayet etmesi ve vefalı olması gerekli olan hususlar şunlardır: Din saygısı, edebe saygısı ve sofra saygısı. Miraç Kandiliniz ve Cumanız Mübarek Olsun...

🌹Bir avuç dua, sıcak bir mesaj, bir kucak sevgi, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Miraç Kandiliniz ve cumanız kutlu olsun.

🌹Ey Rabbim! Gözlerimden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et! Hayırlı Kandiller ve Hayırlı Cumalar...

KANDİL VE CUMA MESAJLARI BİR ARADA INSTAGRAM

🌹'Şüphesiz, Allah ve Melekleri Peygambere Salat Ediyorlar.' Ey iman edenler! Sizde ona Salat edin, Selam edin. Mevlid Kandiliniz ve Cumanız Mübarek Olsun.

🌹Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller, hayırlı cumalar.

🌹Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için kandiller vardır kutlamak ve af dilemek için. Kandiliniz kutlu, cumanız mübarek olsun.

🌹Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Cumanız ve kandiliniz mübarek olsun.