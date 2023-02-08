DEPREM BÖLGESİNE GÖNÜLLÜ NASIL GİDİLİR? | Nasıl AFAD gönüllüsü olunur? - AFAD Gönüllü başvuru ekranı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki 7,7 ve 9 saat sonra gerçekleşen Elbistan merkezli 7,6 şiddetindeki iki depremin ardından 3. güne girilirken bölgedeki enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD çalışanlarının yanı sıra askerlerin ve profesyonel kurtarma ekiplerinin de katıldığı arama kurtarma çalışmalarında gönüllülere de ihtyiaç duyulması sebebiyle vatadanşlar, depremzedelere yardım etmek amacıyla bölgeye ulaşmak sitiyor. Peki deprem bölgesine gönüllü nasıl gidilir? Nasıl AFAD gönüllüsü olunur? İşte AFAD Gönüllü başvuru ekranı ve detaylar...

DEPREM BÖLGESİNE GÖNÜLLÜ NASIL GİDİLİR?

Deprem bölgesine gönüllü olarak gitmek isteyen vatandaşların öncelikle AFAD Gönüllülük Sistemine başvuru yapması gerekmektedir. Başvurular e-devlet üzerinden alınmakta olup başvuru yapan kişiler SMS ve e-mail yoluyla portala (https://gonullu.afad.gov.tr) yönlendirileceklerdir. Gönüllü adayları gönüllülük sistemi kapsamındaki eğitim, faaliyet ve görevleri gönüllülük portalı üzerinden takip edebilecektir.

AFAD GÖNÜLLÜ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

NASIL AFAD GÖNÜLLÜSÜ OLUNUR?

AFAD Gönüllüsü olmaya istekli 15 yaşını doldurmuş ve T.C. vatandaşı olan herkes gönüllü olabilir.

AFAD Gönüllüsü adaylarının eğitim ve çalışma programlarını aksatmayacak zaman opsiyonlarına sahip olması gereklidir.

AFAD Gönüllülük eğitimlerine/ görevlerine katılacak olan AFAD Gönüllüsü adaylarının sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun olması gereklidir.

AFAD EĞİTİM PROGRAMI

Bu programın amacı, Afet ve acil durumlar için AFAD'a destek olacak; yaşatmak için yaşamak prensibi ile yoğrulmuş bilgi, beceri ve istekliliğe sahip gönüllüler kazanmak ve yetiştirmektir.

AFAD Gönüllü Eğitim Programı; çevrimiçi eğitimler, yüz yüze eğitimler ve saha eğitimlerinden oluşmaktadır. Üç modülden oluşan eğitim programıyla (Temel AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı, Destek AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı ve Uzman AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı) seviye seviye AFAD Gönüllülerinin eğitilerek afet farkındalığının artırılması ve afet ve acil durumlar karşısında toplum direncinin artırılmasını hedeflenmektedir.

AFAD Gönüllülük Sisteminde, eğitimlere ek olarak, gönüllülerin katılabileceği huzurevi ziyareti, kan bağışı, okullarda kütüphane kurma ve fidan dikme gibi sosyal faaliyetler / görevler de olacaktır. Eğitimler, tatbikatlar, sosyal aktiviteler ve görevlere katılan AFAD gönüllülerine AFAD İl Müdürlüklerindeki Gönüllü İl Koordinatörleri olarak görevlendirilmiş personeller tarafından ve gönüllülük portalı üzerinden puan verilecektir. Bu puanlarla gönüllülere küçük sürpriz hediyeler gönderilecektir.