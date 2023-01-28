Haberler Haberler MUĞLA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Muğla TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Muğla kazananlar isim listesi

MUĞLA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Muğla TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Muğla kazananlar isim listesi

MUĞLA TOKİ ÇEKİLİŞİ - Milyonlarca kişinin başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında kura çekilişi sırası Muğla'da devam ediyor. 28 Ocak'ta Muğla Merkez, Bodrum, Fethiye için yapılacak 1303 konut için yapılan kura çekilişinde kazanların isimleri de belli oluyor. İşte arama motorlarında araştırılan Muğla TOKİ kura çekiliş sonuçları, Muğla TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı, TOKİ Muğla çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Muğla kazananlar isim listesi konularının detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 10:00 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 10:10
MUĞLA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Muğla TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Muğla kazananlar isim listesi

MUĞLA TOKİ SONUÇLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri Muğla'da devam ediyor. Muğla'nın Merkez, Bodrum, Fethiye ilçesinin çekilişinde 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Muğla TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Muğla kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

MUĞLA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

MUĞLA İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

  • Merkez 1100, Bodrum 150, Fethiye 53
DİĞER
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