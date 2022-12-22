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MERKEZ BANKASI ARALIK FAİZİ AÇIKLANDI | Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne oldu? TCMB faiz düştü mü, sabit mi kaldı?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Aralık ayına ilişkin faiz kararı belli oldu. Para Politikası Kurulu'nun toplantısından sonra açıklanan politikası faiz kararının ardından vatandaşlar arama motorlarında Aralık ayı faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz sabit mi kaldı? sorularının cevabını araştırıyor. MB Aralık ayı faiz kararıyla ilgili tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 14:02 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 14:20
MERKEZ BANKASI ARALIK FAİZİ AÇIKLANDI | Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne oldu? TCMB faiz düştü mü, sabit mi kaldı?

MERKEZ BANKASI ARALIK AYI FAİZ KARARI AÇIKLANDI! | Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlık ettiği Para Politika Kurulu toplantısının ardından Aralık ayı faiz kararı açıklandı. İç ve dış piyasaları önemli ölçüde etkileyen faiz kararının açıklanmasıyla birlikte vatandaşlar arama motorlarında Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz düştü mü, sabit mi kaldı? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI ARALIK AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası'nın Kasım ayı faiz kararı merakla beklenirken TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu öncülüğünde gerçekleştirilen toplantının ardından Para Politikası Kurulu kararını verdi. Aralık 2021'den itibaren sabit tutulan ve Ağustos ayından beri düşürülen politika faizi, 2022 Aralık ayında sabit değişmeyerek sabit tutuldu. Merkez Bankası faizi 9'da sabit kaldı.

TCMB KASIM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası'nın Kasım ayı faiz kararı merakla beklenirken TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu öncülüğünde gerçekleştirilen toplantının ardından Para Politikası Kurulu kararını verdi. Aralık 2021'den itibaren sabit tutulan ve Ağustos ayından beri düşürülen politika faizi, 2022 Kasım ayında da 150 baz puan düşürülerek yüzde 9'a indirildi.

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