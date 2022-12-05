Haberler Haberler AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ 2022 | AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF sınav yeri sorgulama

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ 2022 | AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF sınav yeri sorgulama

AÖF sınav takviminin belli olmasının ardından, binlerce aday sınava gireceği sınav giriş belgeleri için araştırmaya başladı. AÖF (vize) ara sınavları bilindiği gibi 10-11 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Peki, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 16:20 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 16:50
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ 2022 | AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF sınav yeri sorgulama

AÖF güz dönemi vize sınavları için geri sayım başladı. Kayıt işlemleri ardından öğrenciler, ara sınav hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Sınava katılım gösterecek öğrenciler sınav giriş belgesinin yayınlanacağı tarihi araştırıyor. Peki, AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2022 AÖF sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?

AÖF GÜZ DÖNEMİ 2022 SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim 2021 – 2022 güz dönemi vize sınavı 10-11 Aralık 2022 tarihinde yapılacak. AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşecek.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AÖF sınav giriş yerleri belgesi henüz açıklanmadı. Sınav giriş yerleri belli olduğunda haberimizde yer alacak.

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