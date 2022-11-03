Haberler Haberler SON DAKİKA EKİM ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI! TÜİK Ekim ayı enflasyon oranı kaç oldu?

SON DAKİKA EKİM ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI! TÜİK Ekim ayı enflasyon oranı kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayına ilişkin enflasyon oranını duyurdu. İç ve dış piyasanın yanı sıra, memur ve emekli zamlarında, asgari ücreti ve özel sektör maaşlarında büyük etkisi olan enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte arama motorlarında Ekim ayı enflasyon oranı kaç oldu? sorusu araştırılıyor. İşte TÜİK'in açıkladığı rakamlarla TEFE - ÜFE - TÜFE oranları ve aylık ve yıllık enflasyon oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 10:01 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 10:01
SON DAKİKA EKİM ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI! TÜİK Ekim ayı enflasyon oranı kaç oldu?

SON DAKİKA EKİM ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI | Türkiye İstatistik Kurumu, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği enflasyon rakamlarını duyurdu. Gıdadan giyime, kiradan faturalara birçok alanı etkilemesinin yanı sıra zamları da şekillendiren enflasyon verilerinin belli olmasının ardından arama motorlarında TÜİK Ekim ayı enflasyon oranı kaç oldu? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

2022 EKİM AYI ENFLASYON ORANI NE OLDU? ENFLASYON ORANI KAÇ?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %83,45, aylık %3,08 oldu.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %157,69, aylık %7,83 arttı.

2022 EYLÜL AYI ENFLASYONU

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklamasına göre, 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,08, bir önceki yılın (2021) aynı ayına göre yüzde 83,45 ve on iki aylık ortalamaya göre ise yüzde 59,91 olarak gerçekleşti.

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