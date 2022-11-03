SON DAKİKA EKİM ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI! TÜİK Ekim ayı enflasyon oranı kaç oldu?

SON DAKİKA EKİM ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI | Türkiye İstatistik Kurumu, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği enflasyon rakamlarını duyurdu. Gıdadan giyime, kiradan faturalara birçok alanı etkilemesinin yanı sıra zamları da şekillendiren enflasyon verilerinin belli olmasının ardından arama motorlarında TÜİK Ekim ayı enflasyon oranı kaç oldu? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

2022 EKİM AYI ENFLASYON ORANI NE OLDU? ENFLASYON ORANI KAÇ?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %83,45, aylık %3,08 oldu.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %157,69, aylık %7,83 arttı.

2022 EYLÜL AYI ENFLASYONU

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklamasına göre, 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,08, bir önceki yılın (2021) aynı ayına göre yüzde 83,45 ve on iki aylık ortalamaya göre ise yüzde 59,91 olarak gerçekleşti.