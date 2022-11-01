İSKİ SU KESİNTİSİ – 1 Kasım 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) planlı su kesintisi yapılacak ilçelerin listesini günlük olarak paylaşmaya devam ediyor. Bugün İstanbul'da hangi ilçelerde suların kesileceğini ve suların ne zaman geleceğini merak eden vatandaşlar ise arama motorlarında, 1 Kasım Salı 2022 İstanbul su kesintisi yapılacak ilçeleri araştırıyor. İşte mahalle mahalle su kesintisi listesi...

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1 KASIM 2022 İSTANBUL PLANLI SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

ÜSKÜDAR

MEHMET AKİF ERSOY MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi : 2022-11-01 03:32:07.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2022 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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