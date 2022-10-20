Haberler Haberler Aliyev Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında halter kaldırdı!

Aliyev Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında halter kaldırdı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ'da temaslarına devam ediyor. İki lider, Türk ve Azerbaycanlı yatırımcılar tarafından Zengilan'da hayata geçirilen Dost Agropark'ta incelemelerde bulundu. Program sırasında spora düşkünlüğüyle bilinen Aliyev, halter kaldırarak güç gösterisinde bulundu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 15:25
Aliyev Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında halter kaldırdı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ'da temaslarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile birlikte 26 Ekim 2021'de temelini attıkları Dost Agropark Zengilan Akıllı Tarım Köyü Projesi'nin ilk etabının açılış törenine katıldı.

ALİYEV HALTERİ GÖRÜNCE DAYANAMADI

İki lider, Türk ve Azerbaycanlı yatırımcılar tarafından Zengilan'da hayata geçirilen Dost Agropark'ta incelemelerde bulundu.

Program sırasında spora düşkünlüğüyle bilinen Aliyev, halter kaldırarak güç gösterisinde bulundu.

Aliyev'in halter kaldırdığı görüntüler renkli anlara sahne oldu.

HALİL MUTLU ŞAŞTI KALDI

O anlarda eski milli halterci Halil Mutlu da şaşkın bakışlarını gizleyemedi.

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