RÜZGARIN HIZI 90 KM'Yİ BULACAK! 31 kente sarı kodlu uyarı | Bugün hava nasıl olacak? - 2 Ekim 2022 hava durumu

METEOROLOJİ'DEN 31 KENTE SARI UYARI | Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde 2 Ekim 2022 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. 31 ile sarı kodla uyarı verilen raporda Marmara Bölgesi başta olmak üzere birçok kentte yoğun yağış ve fırtına yaşanacağı kaydedilirken batı bölgelerde sıcaklığın 4 derece düşeceği kaydedildi. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 2 Ekim 2022 illere göre hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz ile Kütahya, Kırıkkale ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu ve Karabük çevreleri ile Bolu'nun kuzeyinde, akşam saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklığın batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINAYA DİKKAT

Yağışların öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu ve Karabük çevreleri ile Bolu'nun kuzeyinde, akşam saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın ise Marmara'nın güney ve doğusunda, öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında, akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyılarında, gece Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa) bekleniyor. İç kesimlerde batı ve güneybatı zamanla kuzeybatı, Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SARI UYARI VERİLEN İLLER

Afyonkarahisar, Ankara, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Eskişehir, Giresun, Isparta, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Kütahya, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon, Uşak, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük, Düzce.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, izmir'in kuzeyi ile öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Parçalı zaman zaman çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak yağışlı

MANİSA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, zamanla Göller Yöresi'nin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri Kırıkkale ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın, Düzce ve Karabük çevreleri ile Bolu'nun kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey ilçerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey ilçerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 28°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey ilçerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

KARS °C, 23°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

MALATYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 22°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık