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BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK? 26 EYLÜL - 30 EYLÜL METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahminini yayınladı. İstanbul, Ankara İzmir, Antalya, Bursa ve tüm illerde hava durumu raporu merak ediliyor. Peki, bu hafta hava durumu nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu raporu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 16:30 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 17:00
BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK? 26 EYLÜL - 30 EYLÜL METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORU

Yurt genelinde sıcaklıkların nasıl olacağı büyük merak konusu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahminini yayınladı. İstanbul'da bu hafta havanın güneşli olması bekleniyor. İşte 26-30 Eylül 5 günlük hava durumu tahmini...

📌BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Marmara, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

🔎Bugün bazı illerde beklenen hava durumu şöyle...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 20°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu

KARS °C, 17°C

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu

MALATYA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HAFTALIK HAVA DURUMU TAHMİNİ

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