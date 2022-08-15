ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN? | Üniversite kaydı için hangi belgeler gerekir, online kayıt işlemleri nasıl yapılır?

Üniversite kayıt tarihleri ve üniversite kayıt işlemleri için gerekli belgeler milyonlarca üniversite öğrencisi tarafından araştırılmaya devam ediyor. Eylül ayı itibarıyla başlayacak yeni eğitim yılında, üniversitelerin akademik takvimleri de gündemde yer alıyor. İşte 2022-2023 üniversite kayıtlarına dair merak edilenler ve kayıt tarihlerine dair detaylar...

2022-2023 ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite yerleştirme sonucuna göre milyonlarca öğrenci, kayıt işlemlerini 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlayacak. Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.

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ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

ÖSYM tarafından yayınlanan YKS tercih kılavuzu ile birlikte üniversite kayıtları için gereken belgeler de netlik kazandı. ÖSYM tarafından açıklanan üniversite kayıt evrakları şu şekilde belirlendi: