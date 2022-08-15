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ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN? | Üniversite kaydı için hangi belgeler gerekir, online kayıt işlemleri nasıl yapılır?

YKS 2022 tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, yerleştirme sonucuna göre kazandığı üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen adaylar üniversite kayıt tarihlerini ve kayıt için gerekli evrakları araştırmaya başladı. Online kayıt yaptırmak isteyenler ise kazandığı üniversiteye internet üzerinden nasıl kayıt olabileceğini sorgulamaya koyuldu. İşte 2022-2023 yılı üniversite kayıt işlemlerine dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 10:40 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 11:00
ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN? | Üniversite kaydı için hangi belgeler gerekir, online kayıt işlemleri nasıl yapılır?

Üniversite kayıt tarihleri ve üniversite kayıt işlemleri için gerekli belgeler milyonlarca üniversite öğrencisi tarafından araştırılmaya devam ediyor. Eylül ayı itibarıyla başlayacak yeni eğitim yılında, üniversitelerin akademik takvimleri de gündemde yer alıyor. İşte 2022-2023 üniversite kayıtlarına dair merak edilenler ve kayıt tarihlerine dair detaylar...

2022-2023 ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite yerleştirme sonucuna göre milyonlarca öğrenci, kayıt işlemlerini 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlayacak. Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.

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ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

ÖSYM tarafından yayınlanan YKS tercih kılavuzu ile birlikte üniversite kayıtları için gereken belgeler de netlik kazandı. ÖSYM tarafından açıklanan üniversite kayıt evrakları şu şekilde belirlendi:

  • Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi,
  • Katkı payının/öğretim ücretinin (varsa, gerekli durumlarda) ödenmesi ile ilgili belge,
  • Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri,
  • Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,
  • Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.
  • Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

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