Haberler Haberler KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI!- KYK devlet yurdu başvuruları nasıl yapılır, başvuru şartları neler? | KYK yurt başvuru ekranı e-devlet

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI!- KYK devlet yurdu başvuruları nasıl yapılır, başvuru şartları neler? | KYK yurt başvuru ekranı e-devlet

Milyonlarca üniversite öğrencisinin merakla beklediği KYK burs başvuruları 24 Ağustos 2022 itibarıyla başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi açıklamasının ardından üniversite öğrencileri KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI! - KYK yurt başvuruları nasıl yapılır, başvuru şartları neler? | KYK yurt başvuru ekranı e-devlet sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 12:30
KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI!- KYK devlet yurdu başvuruları nasıl yapılır, başvuru şartları neler? | KYK yurt başvuru ekranı e-devlet

Üniversiteye giden öğrencilere devlet tarafından barınma imkanı kapsamında, düşük ücret karşılığında sağlanan KYK yurtları için başvurular başladı. Üniversite hayatı süresince KYK devlet yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler de başvuru şartlarını araştırmaya koyuldu. İşte KYK yurtları hakkında merak edilen tüm detaylar...

KYK YURT BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açıklamasına göre 2022-2023 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları başladı. 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü başlayan başvurular 28 Ağustos 2022 Pazar gününe kadar devam edecek.

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KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

KYK yurtlarına başvuru şartları şöyle:

  • Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.
  • Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.
  • Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık,
  • Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.

KYK TURTLARINDA KİMLER ÜCRETSİZ KALABİLİR?

  • Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,
  • Gazi ve gazi çocukları,
  • Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,
  • Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,
  • Devlet koruması altında olanlar,
  • Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

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