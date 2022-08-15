Haberler Haberler MasterChef 13. finalist kim oldu? MasterChef 15 Ağustos  ana kadroya kim girdi?

MasterChef 13. finalist kim oldu? MasterChef 15 Ağustos  ana kadroya kim girdi?

MasterChef yarışmasında on üçüncü finalist kim oldu sorusu araştırılıyor. 15 Ağustos 2022 akşamı MasterChef'te ana kadroya giren on üçüncü isim belli oldu. Peki ama MasterChef'Te ana kadroya dahil olan 13. finalist kim oldu?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 01:13
MasterChef 13. finalist kim oldu? MasterChef 15 Ağustos  ana kadroya kim girdi?

MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında ana kadroya giren 12. yarışmacı dün akşam belli olmuştu.

MasterChef Türkiye'de 3. grup arasından bir kişi ana kadroya yükselecek. 3. grup yarışmacıların da heyecan artıyor. Bu akşam MasterChef'te yukarı kim çıktı? sorusu yanıt arıyor. Peki, MasterChef'te bu akşam ana kadroya kim yükseldi?

MASTERCHEF 13. FİNALİST KİM OLDU?

MasterChef ana kadroya yükselen 13. yarışmacı Burak Kaya oldu.

MasterChef Türkiye 2022'de ana kadro seçmeleri için ikinci tura kalan isimler arasında Burak ve Ayaz başarılı oldu. Duygu, Efekan, Görkem, Dilan, Barış ve Kıvanç ise ikinci turda elenen isimler oldu. Elenen isimler hafta boyunca şanslarını deneyecek.

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