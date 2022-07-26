Haberler Haberler İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI MEBBİS | MEB il dışı tayin başvurusu nasıl yapılır, son başvuru ne zaman?

İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI MEBBİS | MEB il dışı tayin başvurusu nasıl yapılır, son başvuru ne zaman?

İl dışı öğretmen atamaları başvuruları başladı, MEBBİS üzerinden kabul edilen başvuruların detayları araştırılmaya başladı. İller arası yer değiştirmek isteyen öğretmenler, 2022 ihtiyaç listesini ve kontenjanları sorgulamaya koyuldu. Peki, öğretmen iller arası atama başvuru nasıl yapılır? İl dışı tayin kontenjanları ve ihtiyaç listesine nasıl bakılır? İşte MEBBİS giriş ekranı ve öğretmen tayinlerine dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 17:20 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 17:30
İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI MEBBİS | MEB il dışı tayin başvurusu nasıl yapılır, son başvuru ne zaman?

MEB il dışı tayin kontenjanları ve iller arası yer değiştirme başvuru tarihleri belli oldu. Binlerce öğretmen, MEBBİS üzerinden yapılan başvuruların şartlarını ve nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. İşte 2022 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değişikliği Başvurusu'na dair tüm detaylar...

MEB İL DIŞI TAYİN KONTENJAN SORGULAMA EKRANI

2022 yılı iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme kontenjanları açıklandı. İl dışı tayin ihtiyaç listesi ve kontenjan bilgilerine aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

İL DIŞI TAYİN İHTİYAÇ LİSTESİ VE KONTENJANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYABİLİRSİNİZ

İL DIŞI TAYİN BAŞVURUSU İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ - MEBBİS GİRİŞ EKRANI

2022 YILI ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

İL DIŞI ATAMA BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

2022 il dışı atama başvuruları "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurularak tamamlanacak.

İL DIŞI ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2022 il dışı atama başvuruları 25-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacak.

İL DIŞI TAYİN İHTİYAÇ LİSTESİ VE KONTENJANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYABİLİRSİNİZ

İL DIŞI TAYİN BAŞVURUSU İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ - MEBBİS GİRİŞ EKRANI

2022 YILI ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

İL DIŞI ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacak.

20 İL KAPSAMINDA YAPILACAK BAŞVURULAR

1. Bakanlık Makamının 7.7.2022 tarihli ve 53573157 sayılı Onayı doğrultusunda duyuruya ekli Ek- 1 20 İl Listesi'nde belirtilen illerin dışındaki illerde görev yapan ve 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamamış olan öğretmenler, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülükleri dikkate alınmak suretiyle listedeki 20 ille sınırlı olmak kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

2. Bu listede belirtilen illerin birinde görev yapmakta iken soruşturma sonucu bu illerin dışındaki bir il'e atananlar, bu kapsamda başvuruda bulunmaları halinde, soruşturma sonucu ayrıldıkları il haricindeki diğer illeri tercih edebileceklerdir.

3. 20 il kapsamında yapılacak yer değiştirme başvuruları, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler için değerlendirmeye alınacaktır.

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

İl dışı atama sonuçları 01 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 29 Temmuz 2022 tarihi dikkate alınarak belirlenecek.

20 İL LİSTESİ

  • İstanbul
  • Adıyaman
  • Ağrı
  • Ardahan
  • Batman
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Diyarbakır
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Gaziantep
  • Hakkari
  • Iğdır
  • Kars
  • Mardin
  • Muş
  • Siirt
  • Şırnak
  • Şanlıurfa
  • Van

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Jorge Jesus bizzat istedi ve...
Doktor bu ne! Sevgilisini dövüp 5 yerinden bıçakladı
Kim Min-Jae İtalya'da! İşte ilk görüntüsü
Kerem Aktürkoğlu bombası! Yeniden devreye girdiler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
YERLEŞTİRME PUANI NEDİR, EK PUANLI YERLEŞTİRME NE DEMEK?
PDR (REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK) TABAN - TAVAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
HEMŞİRELİK TABAN - TAVAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
HUKUK FAKÜLTESİ TABAN - TAVAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
DİŞ HEKİMLİĞİ TABAN - TAVAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
⚽ALAVES - BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE ⚽ALAVES - BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE 16:45
Antalyaspor'dan tatsız prova! Antalyaspor'dan tatsız prova! 16:35
F.Bahçe transferi açıkladı! Prensip anlaşması... F.Bahçe transferi açıkladı! Prensip anlaşması... 16:18
Denis Suarez için istenen rakam belli oldu Denis Suarez için istenen rakam belli oldu 15:55
Bayern'den 28.5 milyon euro'luk transfer! Bayern'den 28.5 milyon euro'luk transfer! 15:52
Beşiktaş Efe Tahmaz'ı renklerine bağladı Beşiktaş Efe Tahmaz'ı renklerine bağladı 15:13
Daha Eski
⚽Alaves - Beşiktaş maçı canlı izle ⚽Alaves - Beşiktaş maçı canlı izle 15:11
Jorge Jesus açıkladı! "Arda, King ve Osayi..." Jorge Jesus açıkladı! "Arda, King ve Osayi..." 15:01
Kim Min-Jae İtalya'da! İşte ilk görüntüsü Kim Min-Jae İtalya'da! İşte ilk görüntüsü 14:20
Trabzonspor'un yurt dışı kampı sona erdi Trabzonspor'un yurt dışı kampı sona erdi 13:54
Kerem Aktürkoğlu bombası! Yeniden devreye girdiler Kerem Aktürkoğlu bombası! Yeniden devreye girdiler 13:34
Can Bozdoğan imzayı attı! İşte yeni adresi Can Bozdoğan imzayı attı! İşte yeni adresi 13:09