İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI MEBBİS | MEB il dışı tayin başvurusu nasıl yapılır, son başvuru ne zaman?

MEB il dışı tayin kontenjanları ve iller arası yer değiştirme başvuru tarihleri belli oldu. Binlerce öğretmen, MEBBİS üzerinden yapılan başvuruların şartlarını ve nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. İşte 2022 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değişikliği Başvurusu'na dair tüm detaylar...

MEB İL DIŞI TAYİN KONTENJAN SORGULAMA EKRANI

2022 yılı iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme kontenjanları açıklandı. İl dışı tayin ihtiyaç listesi ve kontenjan bilgilerine aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

İL DIŞI TAYİN İHTİYAÇ LİSTESİ VE KONTENJANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYABİLİRSİNİZ

İL DIŞI TAYİN BAŞVURUSU İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ - MEBBİS GİRİŞ EKRANI

2022 YILI ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

İL DIŞI ATAMA BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

2022 il dışı atama başvuruları "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurularak tamamlanacak.

İL DIŞI ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2022 il dışı atama başvuruları 25-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacak.

İL DIŞI TAYİN İHTİYAÇ LİSTESİ VE KONTENJANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYABİLİRSİNİZ

İL DIŞI TAYİN BAŞVURUSU İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ - MEBBİS GİRİŞ EKRANI

2022 YILI ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

İL DIŞI ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacak.

20 İL KAPSAMINDA YAPILACAK BAŞVURULAR

1. Bakanlık Makamının 7.7.2022 tarihli ve 53573157 sayılı Onayı doğrultusunda duyuruya ekli Ek- 1 20 İl Listesi'nde belirtilen illerin dışındaki illerde görev yapan ve 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamamış olan öğretmenler, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülükleri dikkate alınmak suretiyle listedeki 20 ille sınırlı olmak kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

2. Bu listede belirtilen illerin birinde görev yapmakta iken soruşturma sonucu bu illerin dışındaki bir il'e atananlar, bu kapsamda başvuruda bulunmaları halinde, soruşturma sonucu ayrıldıkları il haricindeki diğer illeri tercih edebileceklerdir.

3. 20 il kapsamında yapılacak yer değiştirme başvuruları, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler için değerlendirmeye alınacaktır.

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

İl dışı atama sonuçları 01 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 29 Temmuz 2022 tarihi dikkate alınarak belirlenecek.

20 İL LİSTESİ