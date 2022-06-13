Haberler Haberler 3600 EK GÖSTERGE NEDİR? 3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK? 3600 ek gösterge hangi meslekleri kapsıyor?

3600 EK GÖSTERGE NEDİR? 3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK? 3600 ek gösterge hangi meslekleri kapsıyor?

Unvan, hizmet, sınıf ve dereceye göre farklılık gösteren ek göstergenin maaşlara ve ikramiyelere nasıl yansıyacağı merak edilirken, 3600 ek gösterge ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Peki, 3600 ek gösterge emekli maaşlarına nasıl etki edecek? 3600 ek gösterge hangi meslekleri kapsıyor? İşte tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 07:34 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 07:50
3600 EK GÖSTERGE NEDİR? 3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK? 3600 ek gösterge hangi meslekleri kapsıyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili bilgilendirmede bulundu. Bilgin, "Önümüzdeki hafta Memur-Sen masada olacak, orada (3600) müzakere edeceğiz, 3600'ü de en adil bir şekilde düzenleyeceğiz" dedi. En son birinci dereceli kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergeleri 3600'e çıkarılmıştı. Ek gösterge, ikinci derecedeki öğretmenler için 3000, üçüncü derecedekiler için 2200 olarak belirlendi. Dördüncü derece için 1600, beşinci derece için 1300, altıncı derece için 1150, yedinci derece için 950, sekizinci derece için ise 850 ek gösterge verildi. Bu göstergeler 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren uygulanacak. Ayrıca sözleşmeli öğretmenler, can güvenliği ve sağlık mazeretine bağlı olarak yer değiştirebilecek. Peki, 3600 ek gösterge işçi emeklileri kapsıyor mu, hangi meslekleri kapsıyor?

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge; unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı; devlet memurlarının çalışırken ki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemidir. Buna göre emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılmaktadır. Ek gösterge arttıkça maaş da çoğalmaktadır. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı almaktadır. Bu nedenle de memurlar, emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli göreve atanmak istemektedir.

EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge için önemli açıklamalarda bulunarak "3600 toplu sözleşme maddesi haline getirildi. Bir önceki seçimde Sayın Cumhurbaşkanımız gündeme getireceğini söylemişti. Artık söylem olmaktan çıkardık. Geri dönüşü yok artık. Kanun hükmündedir. Bakanlık içinde çalışmalarımızı yaptık. Esas düzenlemeyi 3600 ek gösterge emekliliklerinde yapıyor. Yıllar içinde daha da artan farklılaşma var. Bakanlık içinde çalışma tamamlandı bitti. Sendikalarımızla müzakere edeceğiz. Kamunun diğer kuruluşlarıyla onlarla müzakere edeceğiz. Meclis'e ilk 6 ay içinde en geç Mayıs-Haziran'da intikal ettiririz. Bu yıl içinde tamamlanacak." İfadelerini kullandı.

EK GÖSTERGE KİMLERİ VE HANGİ MESLEKLERİ KAPSIYOR?

HEMŞİRELER BAŞTA OLMAK ÜZERE LİSANS MEZUNU SAĞLIK ÇALIŞANLARI 3600 EK GÖSTERGE KAPSAMINA ALINACAK. 3600 ek göstergeden din görevlisi, hemşire, öğretmen ve polisler olmak üzere bir buçuk milyondan fazla çalışanın yararlanması bekleniyor. 3600 ek gösterge çıktığı takdirde hemşire ve din görevlilerinin emekli aylıkları yükselecek ve polisler ile öğretmen ekmeklileriyle eşitlenmiş olacak. 3600 ek gösterge memur ve memur emeklilerini kapsıyor. 3600 ek gösterge uygulanmaya başladığında emeklilikte alınan ikramiye ve maaş da artış gösterecek.

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