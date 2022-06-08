Haberler Haberler Günde kaç litre su içmek gerekir? Yaz aylarında ne kadar su içilmeli? Bir insanın günlük su ihtiyacı ne kadar, nasıl hesaplanır?

Günde kaç litre su içmek gerekir? Yaz aylarında ne kadar su içilmeli? Bir insanın günlük su ihtiyacı ne kadar, nasıl hesaplanır?

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, vücutta artan su ihtiyacı sebebiyle birçok kişi günde ne kadar su içmesi gerektiğini araştırmaya başladı. 'Günde kaç litre su içilirse yağ yakımı hızlanır, bir insan günde kaç litre su içmeli, günlük su ihtiyacı nasıl hesaplanır?' sorularının cevabını arama motorlarında sorgulanmaya devam ederken; merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2022 Çarşamba 15:36 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2022 Çarşamba 16:00
Günde kaç litre su içmek gerekir? Yaz aylarında ne kadar su içilmeli? Bir insanın günlük su ihtiyacı ne kadar, nasıl hesaplanır?

Yetişkin bir insanın gün içinde kaç litre su içmesi gerektiği yaz aylarının gelmesiyle birlikte merak edilenler arasında yerini aldı ve artan su ihtiyacı sebebiyle birçok kişi su tüketimini arttırdı. Peki, yetişkin bir insan için bir gün içinde tüketilmesi gereken su miktarı nedir, ne kadar su tüketilmesi gerekir? İşte detaylar...

GÜNDE KAÇ LİTRE SU İÇİLMELİ?

Sağlıklı bir yetişkinin vücudu, gün içinde 1,5 litresi idrar yoluyla 1 litreye yakını ise nefes, terleme ve eklem hareketleriyle olmak üzere toplam 2,5 litreye yakın sıvı kaybeder.

Kaybedilen sıvının yüzde 20'ye yakın kısmı gün boyunca yiyeceklerden karşılanırken; kalan 2 litreyi de su içerek yerini koymak gerekir. Her gün 1 bardak su ile güne başlamayı alışkanlık haline getirmek kişilerin sağlığı için oldukça önemlidir. Kişilerin günlük tüketmesi gereken su miktarı yaptığı aktiviteye ve ne kadar terlediğine göre değişir.

Her gün tüketilmesi gereken, evrensel olarak kabul edilmiş net bir su miktarı olmasa da, gerekli miktarın ne olduğu konusunda genel bir fikir birliği vardır. Buna göre erkekler için yeterli miktar günde ortalama 3 litre, kadınlar için ise yaklaşık 2 litre olarak belirlenmiştir.

GÜNLÜK SU İHTİYACI NASIL HESAPLANIR?

Sağlıklı bir yetişkin, kilosunu baz alarak, her bir kilo başına 35 ml su içmelidir, kişiler su miktarını böylelikle daha kolay hesaplayabilir.

En azından bilimsel kuruluşların genel kılavuz ilkelerine göre. 50 kilogram ağırlığındaki bir kişinin 1,7 litre, 60 kilogram olan kişinin 2,1 litre, 70 kilogram olan kişinin 2,4 litre ve 80 kilogram olan kişinin 2,8 litre içmesi gerekir. Yani kilo arttıkça içilmesi gereken su miktarı da artar.

NEDEN SU İÇMEK GEREKİR, SU İÇMENİN FAYDALARI NELER?

  • Su, yediğiniz besinlerin parçalanmasına yardımcı olarak sindirim sisteminin mükemmel çalışmasını sağlar.
  • Cilt hücrelerini tamir ederek, cildin esnekliğini arttırır. Bu da cildin daha parlak ve daha canlı görünmesiyle sonuçlanır. Aynı zamanda saçların daha yumuşak ve parlak görünmesine yardım eder.
  • Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat problemi gibi beyin fonksiyonlarını düzenler.
  • Vücut ısısını dengeler ve kişilerde büyük sıkıntı veren ödemin atılmasına yardımcı olur.
  • Kan dolaşımınızı kolaylaştırarak daha sağlıklı olmanızı sağlar.
  • Bağırsak sağlığını düzenler.
  • Metabolizmayı daha fazla çalıştırır. Böylece daha fazla kalori yakmış olursunuz. Ilık su, aynı zamanda vücuttaki yağların parçalanmasını sağlar.
  • Kanı sulandırır ve dolaşım sırasında pıhtılaşmasını önler.
  • Stres, gerginlik ve depresyonun hafiflemesine yardımcı olur.
  • Vücut direnci ve bağışıklığının güçlenmesini sağlar.

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