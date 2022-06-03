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CANLI ALTIN FİYATLARI - 3 Haziran Cuma 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

3 Haziran Cuma 2022 CANLI ALTIN FİYATLARI - Günlük olarak takip edilen ve en çok araştırılan konulardan olan altın fiyatlarındaki son durumu haberimizden öğrenebilirsiniz. Yatırımcılar internette sıkça gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatlarını aratıyor. İşte 3 Haziran Cuma günü altındaki son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 07:01 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 07:20
CANLI ALTIN FİYATLARI - 3 Haziran Cuma 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

💥CANLI ALTIN FİYATLARI - 3 Haziran Perşembe günü ons altın ve döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenen altın fiyatlarındaki son durum merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

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👉3 Haziran Cuma 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 990,28

Gram altın satış: 990,47

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.612,00

Çeyrek altın satış: 1.631,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.224,00

Yarım altın satış: 3.262,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.438,00

Tam altın satış: 6.500,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.565,00

Cumhuriyet altını satış: 6.664,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.556,00

Ata altın satış: 6.670,00

👉Altın fiyatlarındaki son bilgiler 3 Haziran Cuma saat 06.48 itibarıyla alınmıştır.

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