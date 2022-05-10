Haberler Haberler Bir devir sona eriyor! FIFA serisinin yapımcısı EA Sports'tan flaş karar

Bir devir sona eriyor! FIFA serisinin yapımcısı EA Sports'tan flaş karar

Son dakika spor haberi: 2023'te EA Sports ile ilgili yeni bir dönem başlıyor. Business Wire'ın haberine göre, Electronic Arts, uzun yıllardır FIFA olarak bilinen oyunun 'EA SPORTS FC' ismiyle çıkacağını açıkladı. EA CEO'su Andrew Wilson alınan kararla ilgili yaptığı açıklamada, "EA, hepsi her yerdeki hayranlara gerçekten sürükleyici bir deneyim sunmak adına spordaki en kapsamlı ortaklıkları ve lisanslar ağını geliştirdi." ifadelerini kullandı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 19:51 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 19:55
BURAK ŞENTÜRK
Bir devir sona eriyor! FIFA serisinin yapımcısı EA Sports'tan flaş karar

2023'te EA Sports ile ilgili yeni bir dönem başlıyor. Business Wire'ın haberine göre, Electronic Arts, uzun yıllardır FIFA olarak bilinen oyunun 'EA SPORTS FC' ismiyle çıkacağını açıkladı.

Electronic Arts, EA SPORTS FC ile birlikte yeni deneyimler geliştirecek bir platform oluşturmayı planlıyor.

EA CEO'su Andrew Wilson alınan kararla ilgili yaptığı açıklamada, "EA SPORTS FC için vizyonumuz, futbol fandomunun merkez üssünde, dünyanın en büyük ve en etkili futbol oyununu yaratmaktır" dedi. Yaklaşık 30 yıldır, yüz milyonlarca oyuncu, binlerce sporcu ortağı ve yüzlerce lig, federasyon ve takımla dünyanın en büyük futbol topluluğunu inşa ediyoruz. EA SPORTS FC, her biri ve her yerdeki futbol taraftarları için olacak." sözlerini sarf etti.

FIFA ile uzun yıllardır devam eden ortaklıkları için memnuniyet duyduklarını ifade eden Wilson, "FIFA ile uzun yıllar süren büyük ortaklığımız için müteşekkiriz. Küresel futbolun geleceği çok parlak ve dünya çapında fandom hiç bu kadar güçlü olmamıştı. EA SPORTS FC'yi sporun kalbine yerleştirmek ve büyüyen futbol seyircisine daha da yenilikçi ve özgün deneyimler sunmak için inanılmaz bir fırsatımız var. EA, hepsi her yerdeki hayranlara gerçekten sürükleyici bir deneyim sunmak adına spordaki en kapsamlı ortaklıkları ve lisanslar ağını geliştirdi." ifadelerini kullandı.

EA SPORTS FC, taraftarların ikonik UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, CONMEBOL Libertadores, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A ve MLS'de oynayabileceği tek yer olacak. EA'nın lisanslı içerik ekosisteminin genişliği ve derinliği, şimdi ve gelecek yıllar boyunca EA SPORTS futbol oyunlarında rakipsiz özgünlük sunmasını sağlayacaktır. EA SPORTS FC hakkında daha fazla bilgi 2023 yazında sunulacak." dedi.

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