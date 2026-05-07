YKS sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2026 YKS heyecanı dorukta! Milyonlarca öğrencinin geleceğini belirleyecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sürerken, "Sınav yerleri açıklandı mı?" sorusu gündemin ilk sırasına yerleşti. ÖSYM tarafından 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak olan TYT, AYT ve YDT oturumları öncesinde, adayların hangi okulda sınava gireceği Haziran ayının başında netleşecek. Sınava kaç gün kaldığını merak eden adaylar için işte adım adım ÖSYM sınav yeri sorgulama ekranı ve 2026 YKS takvimi...

2026 YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, genellikle sınav giriş belgelerini sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine açmaktadır.

NEREDEN SORGULANIR?

Adaylar, sınav yerlerini T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM AİS (ais.osym.gov.tr) üzerinden öğrenebilecekler.

2026 YKS SINAV TAKVİMİ: TYT, AYT VE YDT NE ZAMAN?

Bu yılki sınavlar Haziran ayının üçüncü hafta sonunda gerçekleştirilecek.

TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi

AYT (Alan Yeterlilik Testleri): 21 Haziran 2026 Pazar (Sabah)

YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar (Öğleden sonra)