Ziraat Türkiye Kupası
BİM AKTÜEL KATALOĞU 8 MAYIS 2026: Bu hafta BİM'de neler var?

BİM Aktüel ürünler kataloğu 8 Mayıs 2026 Cuma günü için dopdolu bir içerikle geldi! Türkiye'nin 81 ilindeki mağazalarda sabah saat 09:00 itibarıyla satışa sunulacak ürünler arasında TCL 4K Smart TV ve Philips süpürge modelleri başı çekiyor. "BİM'de bu cuma neler var?" diye merak eden alışveriş tutkunları için hazırladığımız listede, mutfak gereçlerinden çocuk oyuncaklarına kadar her bütçeye uygun seçenekler yer alıyor. Sınırlı stoklarla gelecek olan BİM aktüel ürünlerini kaçırmamak için erken saatlerde mağazalara uğramayı unutmayın!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 20:12 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2026 19:20
8 MAYIS 2026 CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

TCL 65 inç 4K QLED HDR Google TV: 34.900 TL

Senna 43 inç FHD Whale OS 10 Android QLED TV: 11.690 TL

Polosmart Üflemeli Saç Düzleştirici: 2.990 TL

Polosmart Mini Düzleştirici Tarak: 599 TL

Polosmart Saç Düzleştirici Maşa 2si1 Arada: 699 TL

Polosmart Saç Düzleştirici: 499 TL

Polosmart Kaş Düzeltme Cihazı: 349 TL

Polosmart Siyah Nokta Temizleyici: 399 TL

Polosmart Lady Shaver: 799 TL

Polosmart Led Işıklı Ayna: 199 TL

Polosmart Yüz ve Boyun Bakım Cihazı: 599 TL

Polosmart Yüz Masaj Cihazı Guasha: 399 TL

Polosmart Manikür Pedikür Seti: 299 TL

Polosmart El Ayak Bakım Seti: 269 TL

Polosmart Elektronik Tırnak Oje Kurutucu: 219 TL

Polosmart Elektrikli Topuk Törpüsü: 379 TL

Polosmart Led Işıklı Cımbız: 149 TL

Polosmart Ağız Duşu: 599 TL

Polosmart Şarjlı Diş Fırçası: 499 TL

Polosmart Şarjlı Diş Fırçası (Daha gelişmiş model): 699 TL

Varta Alkalin Pil Çeşitleri: 39 TL - 69 TL arası

Kumtel 5+1 Çekmeceli Dondurucu (160 L): 15.490 TL

Philips XB9125 Maraton Süpürge: 11.900 TL

Kumtel 3 Çekmeceli Dondurucu (88 L): 8.900 TL

Kumtel Mini Buzdolabı: 4.900 TL

Kumtel Tezgah Altı Buzdolabı: 5.900 TL

Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak: 849 TL

Kumtel Dondurma ve Sorbe Makinesi: 6.990 TL

Arnica Elektrikli Süpürge Cyclone: 3.750 TL

Proware Buharlı Temizleme Makinesi: 4.900 TL

Fakir Dikey Şarjlı Süpürge: 6.250 TL

Fakir Mega Blender Seti: 2.490 TL

Philips Azur Ütü: 3.990 TL

Arzum Buharlı Ütü: 1.590 TL

Homendra 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap: 2.199 TL

Homendra 3 Bölmeli Ahşap Ayakkabılık: 1.690 TL

Mimilos Metal Katlanır Ayaklı Yer Sofrası: 499 TL

Perilla Pratik Katlanabilir Balkon Masası: 699 TL

Hot Wheels Neon Yarış Temalı Arabalar: 249 TL

Gran Pelüş Oyuncak Çeşitleri (35 cm): 499 TL

Ahşap Domino (100 Parça): 199 TL

Air Hokey: 829 TL

4'lü Çek Bırak Dönen Yarış Oyunu: 299 TL

Işıklı Paten Fancy: 799 TL

Şut ve Gol Oyunu: 319 TL

Oyuncak Temizlik Seti: 179 TL

Kesilebilir Meyveli Lavabo Seti: 749 TL

Oyuncak Güzellik Seti: 239 TL

Sök Tak Araç Seti: 209 TL

Sörfçü Kız Oyuncağı: 139 TL

Manyetik Küp Blok (106 Parça): 899 TL

Pop Grubu Oyuncak Çeşitleri: 139 TL

Eğitici Bardaklar: 89 TL

Oyuncak Çeşitleri: 79 TL

Dollyland Minkle Bebek Dostum: 399 TL

Altını Islatan ve Masal Anlatan Bebek: 549 TL

Animasyon Balon Seti: 49 TL

Funny Mat: 99 TL

Çevirmeli Duygu Kitapları: 55 TL

Hikaye Kitapları: 59 TL

Dokulu Ben Kimim Kitabı: 149 TL

Parlak Stickerlı Aktivite Kitapları: 69 TL

English Home Desenli Porselen Pasta Tabağı (4'lü - 19 cm): 349 TL

Paşabahçe Bouquet Su Bardağı (3'lü): 99 TL

Paşabahçe Bouquet Meşrubat Bardağı (3'lü): 109 TL

Paşabahçe Frezya Saklama Kabı (3'lü): 125 TL

Paşabahçe Patisserie Ayaklı Kapaklı Servis Tabağı: 199 TL

Borcam Dikdörtgen Fırın Tepsisi: 269 TL

LAV Kilitli Saklama Kabı (375 cc): 79 TL

LAV Kilitli Saklama Kabı (720 cc): 109 TL

LAV Kilitli Saklama Kabı (1150 cc): 139 TL

LAV Kilitli Saklama Kabı (700 cc): 119 TL

Glass in Love Cam Kurabiyelik: 175 TL

Glass in Love Cam Çerezlik Seti (6'lı): 249 TL

Glass in Love Cam Kupa Seti (6'lı): 169 TL

Glass in Love Kahve Yanı Su Bardağı (6'lı): 149 TL

Glass in Love Kahve Fincan Seti (4'lü): 199 TL

Benante Desenli Kabartmalı Kupa: 29 TL

Cam Gravürlü Ayaklı Kase (30 cm): 269 TL

Colorina Cam Gravürlü Kayık Tabak (20 cm): 59 TL

Cam Gravürlü Kayık Tabak (30 cm): 99 TL

Tefal Simplicity Tava (32 cm): 899 TL

Tefal Simplicity Wok Tava (28 cm): 999 TL

Tefal Simplicity Krep Tava (25 cm): 699 TL

Tefal Simplicity Tava (24 cm): 649 TL

Chef's Tava Seti (2'li - 24+28 cm): 599 TL

Tek Fiyat Emaye Ürünler (Tencere/Sahan): 369 TL

Bambum Mutfak Seti (6 Parça): 119 TL

Bambum Çerezlik Seti: 149 TL

Örme Hasır Sepet Çeşitleri: 169 TL

Bükümlü Tezgah Üstü Bambu Kesme Tahtası: 359 TL

Metal Ekmek Kutusu: 229 TL

Kapaklı Saklama Kutusu (16 L): 119 TL

Saklama Kabı Çeşitleri: 35 TL

Silikon Kek Kalıbı Çeşitleri: 69 TL

Kapaklı Hamur Leğeni (7 L): 79 TL

Bölmeli Organizer Kutu (5 L): 109 TL

Bölmeli Organizer Kutu (16 L): 229 TL

Parex Wondero Otomatik Temizlik Seti: 1.290 TL

Kaydırmaz Askı Seti (4'lü): 49 TL

Dagi Kadın Büyük Beden Pijama Takımı: 679 TL

Kadın Triko Ayakkabı: 599 TL

Çift Kişilik Pike (200x220 cm): 349 TL

Tek Kişilik Pike (160x220 cm): 299 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf: 199 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf: 169 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 299 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 229 TL

Yastık Alezi: 79 TL

Kadın Kol Çantası: 369 TL

Kadın Saat ve Bileklik Seti: 329 TL

Dolgulu Kırlent: 199 TL

Maisonette Yüz Havlusu: 99 TL

Maisonette El Havlusu: 69 TL

Dagi Kadın Külot Çeşitleri (3'lü): 199 TL

Kadın Sütyen Çeşitleri: 299 TL

Kadın Penye Babet Çorap Çeşitleri: 25 TL

Erkek Patik Çorap Çeşitleri: 25 TL

