Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI - 1 Mayıs Pazar 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

CANLI ALTIN FİYATLARI - 1 Mayıs Pazar 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

1 Mayıs 2022 CANLI ALTIN FİYATLARI - Günlük olarak takip edilen ve en çok araştırılan konulardan olan altın fiyatlarındaki son durumu haberimizden öğrenebilirsiniz. Yatırımcılar internette sıkça gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatlarını aratıyor. İşte 1 Mayıs Pazar günü altındaki son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 06:58 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 07:00
CANLI ALTIN FİYATLARI - 1 Mayıs Pazar 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

⚡SON DAKİKA ALTIN HABERLERİ - 'Altın fiyatlarında son durum' merak ediliyor. Birçok kişi, çeşitli altın fiyatlarını sorgulamayı sürdürüyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Güncel altın fiyatlarını haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz. İşte 1 Mayıs Pazar 2022 altın fiyatlarında son durum...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉1 Mayıs Pazar 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 905,43

Gram altın satış: 905,75

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.482,00

Çeyrek altın satış: 1.507,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 2.964,00

Yarım altın satış: 3.015,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 5.919,00

Tam altın satış: 6.007,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.082,00

Cumhuriyet altını satış: 6.174,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.076,00

Ata altın satış: 6.164,00

👉Altın fiyatlarına dair son bilgiler 1 Mayıs 2022 Pazar günü saat 06.41 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Şampiyon Trabzonspor'da ilkler yaşanıyor! Hamsik ve Abdullah Avcı...
Sinan Dereli sosyetik aşkı Bettina Machler için 41 metrelik yatını kiralamaktan vazgeçince 10 milyon TL'den oldu
Ağaoğlu: 32 yılda böyle sezon yaşamadım
Abdullah Avcı'dan şampiyonluk sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
İSTANBUL İMSAKİYE 2022 - İstanbul iftar vakti
Bayram tatili 9 gün mü? Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkmadı
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
Londra'da yapılan iftar etkinliğinde ezanı Türk imam Muhittin Aydın okudu
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bizim kimseyle hesabımız yok Bizim kimseyle hesabımız yok 01:35
Üst düzey ilgi vardı Üst düzey ilgi vardı 01:33
Akyazı efsanesi Akyazı efsanesi 01:32
Meselesi, uyanışı, mücadelesi Meselesi, uyanışı, mücadelesi 01:32
Tebrikler Trabzonspor Tebrikler Trabzonspor 01:32
Sevgi patlaması Sevgi patlaması 01:32
Daha Eski
Başakşehir tam gaz Başakşehir tam gaz 01:28
Altay son bir umutla Altay son bir umutla 01:26
Konyaspor yıkıldı Konyaspor yıkıldı 01:26
Rıdvan Yılmaz için yeni teklif! Rıdvan Yılmaz için yeni teklif! 01:19
Beşiktaş bombayı patlatıyor! Bayram sonrası... Beşiktaş bombayı patlatıyor! Bayram sonrası... 01:16
Abdullah Avcı kasayı doldurdu! İnanılmaz rakam Abdullah Avcı kasayı doldurdu! İnanılmaz rakam 01:08