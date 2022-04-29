Haberler Haberler ASKERLİK YERİ SORGULAMA | 2022 Askerlik yerleri açıklandı mı? E- Devlet Askerlik yeri sorgulama ekranı...

ASKERLİK YERİ SORGULAMA | 2022 Askerlik yerleri açıklandı mı? E- Devlet Askerlik yeri sorgulama ekranı...

Askerlik yerleri için bekleyişte olan binlerce kişi, Mayıs celp dönemi askerlik yeri açıklamasını bekliyor. İnternette konu hakkında sorgulama yapanlar, askerlik yerleri, askerlik yerleri açıklandı mı?, Askerlik yerleri ne zaman belli olacak?, Mayıs celbi askerlik yerleri, Askerlik yerleri sorgulama, e-Devlet askerlik sorgulama gibi ifadelerle detayları araştırıyor. 18 Yaşını doldurmuş her Türk erkeğinin asli görevleri arasında yer alan askerlik mayıs celbi ile ilgili detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 09:26
ASKERLİK YERİ SORGULAMA | 2022 Askerlik yerleri açıklandı mı? E- Devlet Askerlik yeri sorgulama ekranı...

e-DEVLET ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI - Askerlik yerleri, 29 Nisan 2022 tarihinde açıklanacak. Mayıs celp dönemi askerlik görevini yerine getirecek olan kişilerin askerlik yerleri, katılacakları birlik ve kışlalar merakla bekleniyor. İşte askerlik yeri sorgulama ile ilgili tüm detaylar...

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI? MAYIS CELP DÖNEMİ...

Mayıs ayı celp dönemi askerlik yerleri 29 Nisan 2022 Perşembe günü açıklanacak. Açıklandığında sorgulama ekranı haberimizde yer alacak.

e-DEVLET ASKERLİK SORGULAMA EKRANI | ASKERLİK YERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/er (1'inci Grup) 12 Mayıs tarihinde birliklerine sevk edilecek.

Erbaş/Er (2'inci grup) 9 Haziran 2022 tarihinde sevk belgelerini alabilecek

Erbaş/er (3'üncü Grup) 21 Temmuz 2022 tarihinde sevk belgelerini alabilecek.

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