ASKERLİK YERİ SORGULAMA | 2022 Askerlik yerleri açıklandı mı? E- Devlet Askerlik yeri sorgulama ekranı...

e-DEVLET ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI - Askerlik yerleri, 29 Nisan 2022 tarihinde açıklanacak. Mayıs celp dönemi askerlik görevini yerine getirecek olan kişilerin askerlik yerleri, katılacakları birlik ve kışlalar merakla bekleniyor. İşte askerlik yeri sorgulama ile ilgili tüm detaylar...

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI? MAYIS CELP DÖNEMİ...

Mayıs ayı celp dönemi askerlik yerleri 29 Nisan 2022 Perşembe günü açıklanacak. Açıklandığında sorgulama ekranı haberimizde yer alacak.

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ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/er (1'inci Grup) 12 Mayıs tarihinde birliklerine sevk edilecek.

Erbaş/Er (2'inci grup) 9 Haziran 2022 tarihinde sevk belgelerini alabilecek

Erbaş/er (3'üncü Grup) 21 Temmuz 2022 tarihinde sevk belgelerini alabilecek.