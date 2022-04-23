Haberler Haberler 23 NİSAN MESAJLARI VE SÖZLERİ | Resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri, Atatürk'ün çocuklarla ilgili sözleri...

23 NİSAN MESAJLARI VE SÖZLERİ | Resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri, Atatürk'ün çocuklarla ilgili sözleri...

En güzel 23 Nisan fotoğrafları, resimli şiirler ve sözler araştırılmaya başladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak isteyenler en güzel ve anlamlı 23 Nisan şiirlerini, sözlerini arama motorunda sorgulamaya devam ederken; pandemi nedeniyle iki yıldır 23 Nisan'ı evde kutlamak zorunda kalan çocuklar, bu yıl kendilerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından hediye edilen bayramı doyasıya kutlamak için hazırlıklarını tamamladı. Facebook, Instragram ve Twitter'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sözleri paylaşmak isteyenler için resimli 23 Nisan mesajları, Atatürk'ün çocuklarla ilgili söylediği sözler ve detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 07:30 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 07:40
23 NİSAN MESAJLARI VE SÖZLERİ | Resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri, Atatürk'ün çocuklarla ilgili sözleri...

Her yıl milyonlarca çocuk tarafından coşkuyla kutlanan ve dünyanın dört bir yerinde karşılık bulan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Cumartesi günü ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında kutlanmaya devam edecek. 23 Nisan'da güzel sözler ve şiirler paylaşmak isteyenler, Facebook, Twitter ve Instagram'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımında bulunmak isteyenler için 23 Nisan sözleri, şiirleri, mesajları haberimizde...

ATATÜRK'ÜN ÇOCUKLARLA İLGİLİ SÖYLEDİĞİ SÖZLER

  • Cumhuriyeti biz kurduk, siz yaşatacaksınız.
  • Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğretimin sınırları ne olursa olsun, en evvel ve en esaslı olarak Türkiye'nin istiklâline, kendi benliğine, millî geleneklerine düşman olan unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir.
  • Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı ve onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır.
  • Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa gark edecek sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz; kızlar, çocuklar!

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI SÖZLERİ VE MESAJLAR

  • 23 Nisan 1920 tarihi, bugün üzerinde hür ve bağımsız olarak yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temellerinin atıldığı, milli egemenliğin ilan edildiği önemli bir gündür. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun.
  • Çocukları sağlıklı ve bilgili yetiştirilmeyen uluslar, temeli çürük binalar gibi çabuk yıkılırlar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun.
  • 23 Nisan dünya çocukları arasında sevgi, kardeşlik ve dostluk bağları güçlenerek tüm insanlığın huzur ve barış içerisinde yaşayabilecekleri bir dünyanın temelidir. 23 Nisan kutlu olsun!
  • Çocuk yurdun temelidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.
  • Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir. 23 Nisan kutlu olsun.
  • Bir çocuk kadar güzel şey yoktur, başını göğe doğru kaldıran. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.
  • Çocuk, dünyanın en büyük saadetidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.
  • Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal'i, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum.
  • Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır.
  • Asla şüphe yoktur ki Cumhuriyet'in gelecek evlâtları bizden daha çok rahata kavuşmuş ve bahtiyar olacaklardır.
  • 23 Nisan, Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düşmanlık dünyasına karşı ayağa kalkan Türk halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni meydana getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder.
  • Gelecek için hazırlanan vatan evlâtlarına, hiçbir güçlük karşısında yılmayarak tam bir sabır ve metanetle çalışmalarını ve öğrenim gören çocuklarımızın ana ve babalarına da yavrularının öğreniminin tamamlanması için hiçbir fedakârlıktan çekinmemelerini tavsiye ederim.
  • Geleceğimizi temsil eden çocuklarımız, geçmişten aldıkları güçle milletimizin yarınlarını şekillendireceklerdir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nız Kutlu Olsun.
  • Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, yok olur. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

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23 NİSAN ULSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ŞİİRLERİ

EGEMENLİK ULUSUNDUR

Egemenlik ulusun olduğu günden beri,
Hergün daha çok artan bir zevkle yaşıyoruz.
Biz seyredenlerin kamşıyor gözleri,
Asırları yılların içinde aşıyoruz...
Artık maziye gömdük mesafeyi, zamanı;
Her geçen gün andırır bir 23 Nisanı.
Kalplerde inkılâbın bilinçli heyecanı,
Mukaddes hedeflere hızla yaklaşıyoruz.
Yolumuzda ışıktır demokratik meş'ale,
Biz milletçe bağlıyız ulusal ülkülere.
Heybetli bir çığ gibi bütün ulus el ele.
Yeni bir medeniyet için uğraşıyoruz.
Bugün yirmi milyon Türk bir tek kalp, bir tek vücut;
Hepsinde aynı hamle, aynı güvenli umut.
Yuvalar şenlik dolu, gönüller ferah, mesut...
En kutlu bir hayatın zevkini taşıyoruz.

HALİL REFET TANIŞIK


TÜRK ÇOCUĞUYUM BEN

Bugünlerin küçüğü,
Yarınların büyüğü,
Hep çalışıp öğrenen
Türk çocuğuyum ben.

Ülkesini çok seven,
Milletiyle övünen,
Hep çalışıp üreten
Türk çocuğuyum ben.

Atatürk'ün izinde,
İlkelerinin peşinde,
Hiç durmadan yürüyen
Türk çocuğuyum ben.

ÇOCUK BAYRAMI GÜNÜ

Sana armağan etti,
Ata bu güzel günü,
23 Nisan bugün,
Çocuk Bayramı günü.

Sevin, oyna, gez, dolaş,
Senin bayramın bugün.
Bayrağı sev arkadaş.
Dalgalandıkça öğün.

R.Gökalp ARKIN

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