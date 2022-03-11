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THY hangi uçuş seferlerini iptal etti? Kar yağışı nedeniyle iptal edilen uçuşlar | Son dakika haberleri

Son dakika haberi... Kar yağışı nedeniyle İstanbul, adeta beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle aksayan ulaşım araçlarından biri de uçak seferleri oldu. Yolculuk yapacak vatandaşlar, Türk Havayolları'nın hangi seferleri iptal ettiğini merak ediyor. Peki, uçuş seferleri iptal edildi mi? Kar yağışı nedeniyle kaç sefer iptal edildi. İşte son dakika gelişmesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 12:00
THY hangi uçuş seferlerini iptal etti? Kar yağışı nedeniyle iptal edilen uçuşlar | Son dakika haberleri

Türk Hava Yolları (THY) kar yağışı nedeniyle 180 seferini iptal etti.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında 12 Mart tarihli sefer iptalleri yapıldığı duyuruldu.

Açıklamada, iptal edilen seferlerle ilgili şu bilgiler verildi:

"12 Mart Cumartesi tarihli İstanbul Havalimanı'nda 162, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 18 sefer iptali yapılmıştır. Bunların 60'ı dış hat seferidir. Toplam 180 sefer iptali yapılmıştır. Operasyon gereği iptal sayılarının artması muhtemeldir."

PEGASUS DA BAZI SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

Pegasus Hava Yolları da olumsuz hava şartları nedeniyle 12 Mart Cumartesi tarihli 30 seferini iptal etti.

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