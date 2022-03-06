ŞOK haftasonu fiyatlar ne kadar? 5-6 Mart Cumartesi Pazar ürünleri kataloğu | ŞOK yeni indirimli fiyatlar

ŞOK'un hafta sonu için hazırlanan aktüel ürünleri belli oldu. 5-6 Mart 2022 tarihleri için geçerli olacak ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'ta bu hafta sonu satılacak olan aktüel ürünler arasında elektrikli ev aletleri, ev tekstili ürünleri, züccaciye ve dekoratif mutfak ürünleri yer alıyor. Peki ŞOK'ta hafta sonu neler var? İşte bu hafta ŞOK'a gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin kataloğu.