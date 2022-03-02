2022 YKS başvuruları bitti mi ? Son başvuru tarihi ne zaman? YKS başvurusu nasıl yapılır | 2022 YKS başvuru ücreti

YKS BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

YKS başvuru işlemleri bitmedi. Peki YKS başvuru işlemlerinde son gün ne zaman?

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

11 Şubat'ta başlayan YKS başvuru işlemleri 7 Mart'ta sona erecek.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabileceklerdir.

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YKS BAŞVURU SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

2022 YKS sınav ücretleri TYT, AYT, YDT her bir sınav için 115 TL olarak belirlendi.

YKS 2022 NE ZAMAN?

YKS 1. OTURUM TYT TARİHİ: 18 Haziran 2022 Cumartesi 10.15, 165 dk

YKS 2. OTURUM AYT TARİHİ: 19 Haziran 2022 Pazar 10.15, 180 dk

YKS 3. OTURUM YDT TARİHİ: 19 Haziran 2022 15.45, 120 dk

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