Bim 14 Ocak 2022 aktüel kataloğu belli oldu! BİM aktüel ürünler listesinde hangi ürünler indirimde?

BİM'in 14 Ocak 2022 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 48 parça yemek akımı, fanlı ısıtıcı, düdüklü tencere, araç içi malzemeler ve ev eşyalarının alıcıya çıktığı aktüel ürünler kataloğu alışveriş tutkunları tarafından ilgiyle inceleniyor. BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimde?



İşte 14 Ocak BİM aktüel ürünler listesi ve bu Cuma satışa sunulacak ürünler…

Kumtel Dikey Isıtıcı 399 TL

Kumtel Fanlı Isıtıcı 149 TL

Kumtel Şömine Çift Yönlü Isıtıcı 249 TL





Fakir Şarjlı El Süpürgesi 449 TL

Autoware Araç İçi Havalı Yatak 249 TL

Polosmart Araç İçi Mono Bluetooth Kulaklık 69,90 TL

Onyo Dikiz Aynası Telefon Tutucu 29,90 TL

Onyo Koltuk Arkası Bardak Tutucu 2'li 59,90 TL

Onyo Telefon Tutucu 39,90 TL

Onyo Numaratör 19,90 TL

Onyo FM Transmitter 49,90 TL

Bel Desteği 39,90 TL

Oto Telefon Tutucu Triangle 24,90 TL

Kauçuk Oto Paspas 54,90 TL

Onyo Kapı Koruma Bandı 4'lü 14,90 TL

Kask Buğu ve Yağmur Önleyici 29,90 TL

Kütahya Porselen 48 Parça Yemek Takımı 449 TL

Bonera Otomatik Kapak Düdüklü Tencere 6 Litre 399 TL

Çekmece İçi Fonksiyonel Kaşıklık 24,90 TL

LAV 12 Parça Çay Seti 34,90 TL

LAV Reçellik / Şekerlik 9,90 TL

LAV Meşrubat Bardağı 3'lü 17,50 TL

LAV Tatlı Kasesi 3'lü 19,90 TL

Yuvarlak Şeffaf Tepsi 29 cm 39,90 TL

Paşabahçe Metal Kapaklı Yağlık - Sirkelik 500 cc 15,90 TL

Benante Diz Üstü Tepsi 59,90 TL

Hisar Optima Granit Sahan ve Tava Seti 2'li 169 TL

Çilek Organizer 9,90 TL

Ahşap Mutfak Ürünleri 4,90 TL

Cook Love Gıda Saklama Poşeti 29,90 TL

Lüks Süet Çamaşır Sepeti 69,90 TL

Lüks Süet Dikdörtgen Sepet 24,90 TL

Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 149 TL

Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 99,90 TL

Silikon Elyaf Yastık 29,90 TL

Fakir Erkek Bakım Seti 349 TL

Fakir Buharlı Temizleme Makinesi 399 TL

Polosmart Smart Tartı 119 TL

Banyo Paspas Seti 2'li 79,90 TL

Banyo Ayak Havlusu 22,50 TL

Banyo Havlusu 34,90 TL

Yüz Havlusu 18,90 TL

Kurulama Havlusu 3'lü 14,90 TL

Wellsoft Saç Bonesi 7,90 TL

Erkek Yarım Fermuarlı Sweatshirt 49,90 TL

Erkek Çıtçıtlı Oduncu Gömlek Ceket 69,90 TL

Mini Ütü Masası 59,90 TL

Polar Bere 15,90 TL

Kadın Taşlı ve Ponponlu Lüks Bere 29,90 TL

Boyunluk 19,90 TL

Rattan Görünümlü Ayakkabılık 59,90 TL

Çok Amaçlı Organizer Sepet 7,90 TL

Sıvı Sabunluk & Diş Fırçalık Seti 12,90 TL

Fonksiyonel Askı Çeşitleri 6,90 TL

Gezer Kadın Kışlık Terlik 27,50 TL

Gezer Erkek Kışlık Terlik 24,50 TL

Parex Temizlik Seti 29,90 TL

Mop Yedek Paspas Ucu 7,90 TL

Tüm Dersler Soru Bankası 19,90 TL

TYT 3'lü Deneme Fasikülü 19,90 TL

İlkokul / Ortaokul Tüm Dersler Soru Bankası 19,90 TL

Oyuncak Bebek ve Puseti 19,90 TL

Rafadan Tayfa Penaltı Turnuvası 24,90 TL

Rafadan Tayfa Masa Maçı 49,90 TL

Rafadan Tayfa Bowling Seti 39,90 TL

Oyuncak Süpürge 29,90 TL

Konuşan Cansu Bebek 40 cm 59,90 TL

Set Üstü Mutfak 39,90 TL

El Arabası Tamir Seti / Market Arabası 59,90 TL

Makyaj Seti / Gardırop Seti 39,90 TL

Çamaşır Makinesi / Ocak 24,90 TL

Karma Oyuncaklar 19,90 TL

Şehir Kamyonları 24,90 TL

Şekilli Hayvanlar Serisi Kitaplar 5,90 TL

Piccolo Mondi Vahşi Hayvanlar 19,90 TL

Karma Çocuk Kitapları 6,90 TL