Haberler Haberler Pet ve cam şişeleri atmayın! Şişelerden neler yapılır? Pet ve cam şişelerden ev yapımı tasarımlar...

Pet ve cam şişeleri atmayın! Şişelerden neler yapılır? Pet ve cam şişelerden ev yapımı tasarımlar...

Evinizde her geçen gün artan ve atmaya kıyamadağınız boş, dekoratif şişelerinizi çöpe atmaktan kurtarıp, daha da şık bir hale getirebilir, bunu yaparken de el becerilerinizi ve yaratıcılığınızı arttırıp, çeşitli dekoratif aksesuarlar yaratabilirsiniz. Boş kalınca hiçbir işe yaramayacağını düşündüğümüz şişeler, çöp olarak atıldıklarında toprağa karışıyorlar ve doğaya da zarar veriyorlar. Oysaki geri dönüşüm malzemesi olarak değerlendirildiklerinde zarar yerine fayda sağlıyorlar. Şişe ile ne yapılabilir? Diye soranlar için şişe ile yapılabilecek o kadar çok eşya ve faydalı fikir var ki hepsinden bahsetmek mümkün değil belki ama bazı yaratıcı fikirleri sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2021 Cuma 11:06 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2021 Cuma 11:07
Pet ve cam şişeleri atmayın! Şişelerden neler yapılır? Pet ve cam şişelerden ev yapımı tasarımlar...

Pet şişelerden kendin yap fikirleri son yıllarda oldukça rağbet görmektedir. Aklınızın ucuna gelmeyecek pet şişe değerlendirme fikirlerinin çok hoşunuza gideceğinden eminiz. Pet şişelerin alt bölümlerindeki plastikler ile farklı tasarımlar yapılabilirken kapaklarıyla da birbirinden farklı evinizin her köşesinde kullanabileceğiniz ürünler elde etmeniz mümkündür.

1- PET ŞİŞELERİ BOYAYARAK BAHÇENİZ İÇİN SAKSILAR ELDE EDEBİLİRSİNİZ

Pet şişeleri boyayarak balkon ve bahçeleriniz için rengarenk saksılar elde edebilir neşeli cıvıl cıvıl ortamlar yaratabilirsiniz.

2- PET ŞİŞELERDEN HARİKA PUFLAR

Evinizin ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz çok sıra dışı bir fikir değil mi? Biriktireceğiniz pet şişelerle evinizin dekorasyonuna uygun puflar tasarlayabilirsiniz.

3- KALEM DAĞINIKLIĞINA SON!

Çocuk odalarınız için ofisleriniz için hazırlayabileceğiniz dilediğiniz renge boyayarak süsleyebileceğiniz pet şişe kalemlikleri severek hazırlayacağınızdan eminiz.

4- ŞAŞIRACAĞINIZ TASARIMLAR

Pet şişelerden sadece ev için araç gereç tasarlanabileceğini mi düşünüyordunuz? Tamamı pet şişelerle hazırlanmış görenleri hayrete düşüren ev tasarımı.

5- KONFORUNA DÜŞKÜN OLANLARA MÜJDE

Pet şişelerden yapacağınız sallanan koltuğu ister tv koltuğu ister kitap okuma koltuğu isterseniz de dinlenme koltuğu olarak kullanabilirsiniz.

6- EVİNİZİN DUVARLARINI RENKLENDİRİN

Pet şişe kapaklarıyla harika tablolar yapabilirsiniz. Kapakların kendi renklerini kullanabileceğiniz gibi boyama işlemi uygulayarak ta kendi emeğiniz olan paha biçilmez tablolar elde edebilirsiniz.

7- BONCUK GÖRÜNÜMDE KAPI PERDELERİ

Pet şişe kapaklarını sıralı bir şekilde birbirine yapıştırarak mutfağınız balkonunuz ve bahçe kapılarınız için perdeler oluşturabilirsiniz.

8- DESENLİ TELEFON TUTACAĞI

Keserek şekil verdiğiniz pet şişelerin üzerine desenler çizerek telefonunuza şarj ederken ortaya çıkacak olan dağanıklığa son verebilirsiniz.

9- CAMDAN AYIRT EDEMEYECEĞİNİZ AVİZELER

Pet şişelerin üst kısımlarını işleyerek oluşturacağınız avize modeline herkesin hayran kalacağından emin olabilirsiniz.

10- MÜKEMMEL AVİZELER SİZLERİ BEKLİYOR

Mutfaklarınızda antrelerinizde kullanabileceğiniz renkli şişelerden oluşturabileceğiniz mükemmel pet şişe geri dönüşüm projesi.

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