CANLI - Çeyrek altın ne kadar? İşte 21 Aralık 2021 güncel altın fiyatları

💥SON DAKİKA ALTIN HABERLERİ - Altın fiyatları anlık değişirken vatandaşlar da sıkça altın fiyatlarını internette aratıyor. 1 numaralı yatırım aracı olan altında fiyatı en çok merak edilenlerden biri de çeyrek altın oldu. Peki, çeyrek altın kaç TL? Güncel altın fiyatlarını haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...

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Çeyrek altın ne kadar? CANLI altın fiyatları!

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.214,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.340,00 TL

NOT: Bilgiler 21 Aralık Salı saat 07.20 itibarıyla alınmıştır.