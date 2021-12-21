Haberler Haberler CANLI - Çeyrek altın ne kadar? İşte 21 Aralık 2021 güncel altın fiyatları

CANLI - Çeyrek altın ne kadar? İşte 21 Aralık 2021 güncel altın fiyatları

CANLI - 21 Aralık altın fiyatları... Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Dün açıklanan yeni ekonomik paketin ardından dövizde yaşanan düşüş altına da yansıdı. En popüler yatırım aracı olan altındaki değişimi vatandaşlar da internette sıkça aratıyor. Peki, çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Altınla ilgili tüm sorularınızı haberimizde bulabilirsiniz. İşte 21 Aralık 2021 güncel altın fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2021 Salı 07:43
CANLI - Çeyrek altın ne kadar? İşte 21 Aralık 2021 güncel altın fiyatları

💥SON DAKİKA ALTIN HABERLERİ - Altın fiyatları anlık değişirken vatandaşlar da sıkça altın fiyatlarını internette aratıyor. 1 numaralı yatırım aracı olan altında fiyatı en çok merak edilenlerden biri de çeyrek altın oldu. Peki, çeyrek altın kaç TL? Güncel altın fiyatlarını haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...

🔗CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

Çeyrek altın ne kadar? CANLI altın fiyatları!

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.214,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.340,00 TL

NOT: Bilgiler 21 Aralık Salı saat 07.20 itibarıyla alınmıştır.

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